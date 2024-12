Ta wiadomość raczej nie spodoba się twojej fryzjerce...

Chociaż post przerywany jest znany z korzyści metabolicznych, badacze zauważyli, że może on również hamować regenerację włosów.

Eksperymenty na myszach wykazały, że zwierzęta karmione w ograniczonym 8-godzinnym oknie z 16 godzinami postu miały znacznie wolniejszy odrost włosów w porównaniu do myszy z całodobowym dostępem do pożywienia. Po 96 dniach u większości gryzoni stosujących post włosy odrosły tylko częściowo, podczas gdy u grupy kontrolnej pełen odrost nastąpił już po 30 dniach.

Naukowcy odkryli, że post przerywany osłabia aktywowane komórki macierzyste mieszków włosowych (HFSC), zmuszając organizm do spalania tłuszczu jako głównego źródła energii zamiast cukru. Zastosowanie witaminy E okazało się pomocne, chroniąc komórki przed uszkodzeniami spowodowanymi stresem oksydacyjnym.

Badanie na ludziach, choć na mniejszą skalę, przyniosło podobne wnioski. W eksperymencie z udziałem 49 osób, które pościły przez 18 godzin dziennie przez 10 dni, tempo wzrostu włosów spadło średnio o 18%. Główny autor badania, Bing Zhang, zaznacza jednak, że wpływ postu na organizm może się różnić w zależności od osoby.

– Nie chcemy zniechęcać do stosowania postu przerywanego, ponieważ ma on wiele korzystnych skutków. Warto jednak mieć świadomość, że może on powodować nieprzewidywalne konsekwencje – tłumaczy Zhang.

Naukowcy planują kontynuować badania nad wpływem postu na regenerację tkanek i gojenie się ran oraz poszukiwać substancji, które mogłyby wspierać wzrost włosów u osób stosujących tę popularną metodę odżywiania.

Warto pamiętać, że eksperci od dawna podkreślają, iż post przerywany nie jest rozwiązaniem dla każdego. Niektóre badania sugerują, że ekstremalne ograniczanie okna jedzenia może zwiększać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Jak zawsze, kluczem jest umiar i dopasowanie diety do indywidualnych potrzeb organizmu.

