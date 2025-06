Idź na całość! Zonk wraca do telewizji!

Skąd ten powrót?

„Idź na całość” przyciągał w latach 90. barwnym strojami uczestników, emocjonującymi decyzjami i legendarnym „Zonkiem” – niechcianą nagrodą, która stała się synonimem pecha. Przez wiele lat nadawania program nawet pokonał w oglądalności „Wiadomości” TVP1. Licencja na reaktywację trafiła do TVN Warner Bros. Discovery, które zdecydowało, że format idealnie pasuje do charakteru TTV.

Z charyzmą i kabaretem

Jedną z największych niespodzianek jest obsada prowadzących. Do studia wraca charyzmatyczny Zygmunt Chajzer – twarz „Idź na całość” z lat 90., który potwierdził, że został zaproszony na rozmowy o roli gospodarza. Partnerować mu będzie Robert Motyka – artysta kabaretowy znany m.in. z Paranienormalnych i programów radiowych, którego zadanie to odświeżenie show zapośrednictwem humoru i współczesnej energii.

Format z potencjałem

TTV chce połączyć nostalgię z nowoczesnym podejściem. Sugerują to zarówno wybór odmłodzonego duetu prowadzących, jak i decyzja, by format powrócił właśnie na kanał dostępny naziemnie. Jesień 2025 zapowiada się emocjonująco – pojawią się casting, prace produkcyjne i wreszcie emisja nowych odcinków .

Czy „Zonk” znów zabłyśnie?

Powrót teleturnieju budzi pytania: czy przyciągnie dawną widownię i porwie nowych fanów? Chajzer wierzy, że tak – jak przekonuje, symbolika Zonka nadal buduje narrację, a emocje związane z ryzykiem i nagrodą pozostają niezmienne. TTV liczy, że duet Zygmunt Chajzer + Robert Motyka sprawi, że program znów zatrzęsie ramówką.

To nie odgrzewane kotlety – to pieczołowicie odświeżony klasyk na nową dekadę. I choć nie zobaczymy go w Polsacie, emocje – bramka nr 1, gwarne studio, adrenalina na żywo – są gwarantowane. TTV stawia na sentyment i świeżość, a my? Już odliczamy dni do premiery.

krasnal.info