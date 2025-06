Polscy Żużlowcy najlepsi – złoto Drużynowych Mistrzostw Europy

Reprezentacja Polski zdobyła czwarty z rzędu tytuł Drużynowego Mistrza Europy na żużlu, triumfując w Gdańsku z imponującym wynikiem 50 punktów. Biało‑czerwoni znów potwierdzili, że są nie do pokonania na kontynencie – o zwycięstwie decydowały ważne wyścigi i znakomita forma liderów.

Strzał na złoto dzięki „Wielkiej Piątce”

Drużyną kierował Rafał Dobrucki, a w składzie znaleźli się: Bracia Pawliccy, Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek i Wiktor Przyjemski. Zmarzlik i Dudek obaj zdobyli komplet 12 punktów, co zapewniło Polsce przewagę nad Danią i Szwecją. Zwycięstwo w 17. wyścigu przypieczętował Przemysław Pawlicki, gwarantując pewne złoto.

Ściganie z emocjami i napięciem

Walka na torze była zacięta do ostatnich serii. Polska rozpoczęła nierówno – drobne kłopoty mieli Pawliccy – ale Zmarzlik i Dudek utrzymywali zespół w grze. Dynamika rywalizacji wzrosła, gdy Duńczycy zbliżyli się punktami – to zmobilizowało Biało‑czerwonych do mocniejszego finiszu i utrzymania przewagi.

Medalowa kolejność i źródło sukcesu

Ostateczny wynik to:

Polska – 50 pkt

Dania – 43 pkt

Szwecja – 30 pkt

Ukraina – 8 pkt

.

To pokazuje, że przewaga polskiej ekipy nie była przypadkowa, a styl jazdy – konsekwentny i niezawodny – zdominował finisz.

Tegoroczny triumf w Gdańsku to kolejny dowód na dominację Polski w drużynowych mistrzostwach Europy. Trzy czwarte dekady po odrodzeniu Indywidualnych Mistrzostw Świata żużel nadal wzbudza nad Wisłą wyjątkowe emocje – a sobotni sukces znów pokazał, że „biało‑czerwoni” to numer jeden w Europie.

Gratulacje dla całego zespołu i trenerów – oby ta złota passa trwała jak najdłużej!

krasnal.info