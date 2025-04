Oburzenie po zabiegu ginekologicznym: Pacjentka nie zgodziła się na obecność studentów

Kobieta, która niedawno przeszła zabieg ginekologiczny, wyraziła oburzenie z powodu obecności studentów medycyny w trakcie procedury. Co więcej, pacjentka twierdzi, że nikt nie zapytał jej o zgodę na ich obecność, co poczuła jako naruszenie jej intymności.

Zaskoczenie pacjentki obecnością studentów

Wszystko zaczęło się, gdy kobieta trafiła na oddział ginekologii onkologicznej w związku z zaplanowanym zabiegiem. Choć zabieg miał być przeprowadzony w zwykły sposób, pacjentka dowiedziała się o obecności studentów medycyny dopiero w ostatniej chwili, już po przyjęciu leków znieczulających. Obecność przyszłych lekarzy wywołała u niej zaniepokojenie.

– Zapytałam lekarza, czy mogę nie zgodzić się na ich udział, ale usłyszałam, że nie mam takiej możliwości – relacjonowała kobieta w rozmowie z "wyborcza.pl".

Pomimo obaw, pacjentka postanowiła nie sprzeciwiać się tej decyzji. Zdecydowała się na to, ponieważ obawiała się opóźnień w zabiegu oraz potencjalnych negatywnych reakcji ze strony personelu, który mógłby być niezadowolony z takiej odmowy.

Intymna sytuacja wśród obserwujących

Zabieg odbywał się w małej sali, a pacjentka była zmuszona do przyjęcia pozycji ginekologicznej w obecności kilkunastu osób, w tym studentów medycyny. Była to dla niej sytuacja niezwykle intymna, w której poczuła się jak "obiekt do nauki". Mimo że pacjentka nie wyraziła zgody na obecność studentów, nie miała możliwości decydowania o tym, kto będzie ją obserwował.

– Byłam na fotelu ginekologicznym, w bardzo intymnej pozycji, a wszyscy obserwowali mnie, jakbym była modelem do nauki. Bałam się, że ktoś mógłby nagrywać to telefonem – mówiła kobieta po powrocie do domu.

Skarga i kontrowersje prawne

Po powrocie do domu pacjentka poczuła się poniżona i zaczęła analizować przepisy prawne dotyczące tej sytuacji. Ostatecznie postanowiła złożyć skargę na obecność studentów podczas zabiegu. Rzeczniczka Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Maria Włodkowska, wyjaśniła, że obecność studentów medycyny w trakcie zabiegów w szpitalach klinicznych nie wymaga zgody pacjenta, ponieważ wynika to z przepisów prawa. Pacjent ma jednak prawo wyrazić sprzeciw, który powinien zostać uszanowany przez placówkę.

Przepisy dotyczące obecności studentów w szpitalach klinicznych

Zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, obecność studentów medycyny w trakcie zabiegów i procedur nie wymaga zgody pacjenta, jeśli odbywa się to w celach edukacyjnych. Zapis ten wynika z artykułu 36 ust. 4 wspomnianej ustawy. Niemniej jednak, pacjent, który nie życzy sobie obecności studentów, ma prawo wyrazić sprzeciw, który powinien zostać respektowany przez personel medyczny.

