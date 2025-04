Burze przetaczają się przez Polskę: Ulewy, podtopienia w wielu miejscach

W Polsce przetoczyła się fala niebezpiecznych burz, którym towarzyszyły intensywne opady deszczu, powodując liczne utrudnienia w wielu regionach kraju. Najwięcej interwencji służby ratunkowe odnotowały na Śląsku i w Małopolsce, gdzie ulewy doprowadziły do zalań ulic oraz podtopień. Mimo dramatycznych obrazów z niektórych miejsc, sytuacja nie okazała się na tyle poważna, by mówić o większych zniszczeniach.

Zgodnie z komunikatami służb, najwięcej zgłoszeń dotyczyło województw: śląskiego i małopolskiego. W samym województwie śląskim zanotowano 99 zdarzeń, w tym 50 w powiecie cieszyńskim, natomiast w Małopolsce odnotowano 37 interwencji, z czego 20 w powiecie oświęcimskim. Choć liczne zalania i poprzewracane drzewa utrudniły życie mieszkańcom, rzecznicy służb uspokajają, że mimo alertów burze nie przyniosły poważnych szkód.

Jak podkreślił Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy Komendanta Głównego PSP, wszystkie zgłoszenia dotyczyły raczej mniejszych zdarzeń, takich jak zalałe ulice, zagłębienia terenu czy przewrócone drzewa. „Zdarzenia atmosferyczne miały bardzo spokojny przebieg, biorąc pod uwagę wydane alerty” – stwierdził. Mimo to służby apelują do mieszkańców, by zachowali ostrożność i śledzili najnowsze komunikaty pogodowe, ponieważ niebezpieczne warunki mogą utrzymać się do późnych godzin nocnych.

red.

krasnal.info