Z Rysów na jabłuszku! Da się? Ten turysta postanowił to sprawdzić

Mężczyzna postanowił zjechać ze szczytu Rysów na… jabłuszku. Choć brzmi to jak scenariusz z filmów akcji, ta historia wydarzyła się naprawdę. Na szczęście dla turysty, zamiary o niecodziennym zjeździe zakończyły się tylko na upadku w głębokim śniegu. Dzięki szybkiej reakcji ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (TOPR), cała akcja zakończyła się bez większych konsekwencji.

Mężczyzna postanowił, że zbocza Rysów będą idealnym miejscem do spróbowania swoich sił w zjeździe na jabłuszku. Choć trudno uwierzyć, że ktoś mógłby podejmować tak nieodpowiedzialne ryzyko, to właśnie taką decyzję podjął turysta.

Na szczęście dla niego, zanim nabrał prędkości, wywrócił się na śniegu. Nie doznał urazów, ale stracił jabłuszko.

Zdezorientowany mężczyzna postanowił przerwać swój niebezpieczny eksperyment i w raczkach, które miał na nogach, wspiął się z powrotem na szczyt. Tam czekał do rana, aż ratownicy TOPR dostali sygnał o zdarzeniu.

Rano, w pełni przygotowani do akcji ratunkowej, ratownicy ewakuowali turystę śmigłowcem i przetransportowali go do Zakopanego.

Choć sytuacja na pierwszy rzut oka wydaje się absurdalna, przypomina o tym, jak łatwo w górach zapomnieć o realnym zagrożeniu, jakie niesie ze sobą niewłaściwe podejście do bezpieczeństwa. Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji, incydent zakończył się bez większych konsekwencji, ale pozostaje pytanie, jak wielu turystów zignorowało zasady bezpieczeństwa w górach, stawiając swoje życie i życie innych na szali.

krasnal.info