Ewa Ziętek otwarcie o wierze: ludzie rezygnują z Boga i życia wiecznego

Aktorka Ewa Ziętek, znana z wielu ról filmowych i teatralnych, nigdy nie kryła swojej głębokiej wiary, którą szczególnie podkreśla podczas Wielkiego Tygodnia poprzedzającego święta Wielkanocy. W rozmowie ze Złotą Sceną przyznała, że choć Kościół popełnił wiele błędów i powoli stara się je naprawiać, nie oznacza to, że Boga nie ma. Ubolewa przy tym, że ludzie tak łatwo odchodzą od wiary, rezygnując tym samym z sakramentów i – jak sama to określa – z życia wiecznego.

Ewa Ziętek aktywnie uczestniczy w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia, takich jak Droga Krzyżowa, szczególnie ceniąc sobie te organizowane w terenie, oraz nabożeństwo Gorzkich Żali. Szczególną wartość duchową odnajduje w celebracji Triduum Paschalnego.

Aktorka przyznała również, że Wielkanoc jest dla niej bardziej religijnym przeżyciem niż Boże Narodzenie. Z wiekiem coraz bardziej docenia duchowy wymiar tych świąt, a celebracja Triduum Paschalnego przynosi jej głęboką radość płynącą z wiary w Zmartwychwstanie Chrystusa.

W tym roku Ewa Ziętek spędzi Wielkanoc inaczej niż zwykle – bez córki, jednakże nie zabraknie jej towarzystwa. W Poniedziałek Wielkanocny planuje odwiedzić swoją przyjaciółkę, która doskonale gotuje, co pozwoli aktorce skupić się wyłącznie na wspólnym spędzeniu czasu, bez kulinarnych obowiązków.

Aktorka przyznała, że jej relacja z Kościołem nie zawsze była stabilna. Pod koniec lat 90. miała moment odejścia od religii. Jednak po pewnym czasie zdecydowała się powrócić do Kościoła, przekonana, że bez wiary jej życie byłoby znacznie trudniejsze, a decyzje życiowe mniej przemyślane.

Ewa Ziętek zachęca do refleksji nad znaczeniem wiary i przestrzega, że rezygnacja z sakramentów to świadoma rezygnacja z życia wiecznego, co według niej jest bardzo poważnym zagrożeniem duchowym.



