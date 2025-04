Nie żyje Val Kilmer - legenda Top Gun i Tombstone

Val Kilmer, gwiazda takich filmów jak Batman Forever, Top Gun czy The Doors, zmarł w wieku 65 lat. Informację potwierdziła jego córka. Bezpośrednią przyczyną śmierci aktora było zapalenie płuc.

Val Kilmer odszedł w wieku 65 lat. Informację o śmierci hollywoodzkiego aktora potwierdziła w rozmowie z The New York Times jego córka, Mercedes. Przyczyną zgonu było zapalenie płuc, choć Kilmer od lat zmagał się z problemami zdrowotnymi. Ponad dekadę temu zdiagnozowano u niego nowotwór gardła, który wpłynął na jego zdolność mówienia i oddychania.

Urodzony 31 grudnia 1959 roku w Los Angeles, Kilmer zapisał się na kartach historii kina rolami w kultowych produkcjach. Jako 17-latek został najmłodszym studentem w prestiżowej szkole aktorskiej Julliard w Nowym Jorku. Karierę rozpoczął na Broadwayu, ale to Hollywood przyniosło mu światową sławę.

Widzowie zapamiętają go przede wszystkim jako Jima Morrisona w filmie The Doors oraz Batmana w Batman Forever. Na ekranie partnerował także Tomowi Cruise'owi w Top Gun i jego sequelu Top Gun: Maverick – był to jego ostatni występ przed kamerą. Do jego najsłynniejszych ról należą również występy w Tombstone, Gorączce, Top Secret czy Willow, gdzie poznał swoją przyszłą żonę, Joannę Whalley.

Choć ostatnie lata życia przyniosły mu problemy zdrowotne, Kilmer pozostawił po sobie niezapomniane kreacje, które na zawsze zapiszą się w historii kina.

mac.