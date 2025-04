Marokańczyk pogryzł rabina - odpowie za czyn antysemicki

W sobotę, 22 marca 2025 roku, 16-letni mężczyzna zaatakował rabina, który wracał z synagogi w Orleanie. Po tym, jak obrzucił go wyzwiskami, uderzył go i ugryzł w ramię, sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Zatrzymany wieczorem tego samego dnia, Marokańczyk zaprzeczył zarzutom, twierdząc, że działał w samoobronie. Prokurator Emmanuelle Bochenek-Puren podkreśliła jednak, że atak na rabina nosił znamiona „czynu antysemickiego”, co wywołało szeroką reakcję medialną we Francji.

Młodzieniec, mimo swojego wieku, jest dobrze znany policji, mając na swoim koncie liczne zatrzymania. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy był zatrzymywany czterokrotnie, a przeciwko niemu toczy się obecnie trzy odrębne postępowania prawne, w tym za handel narkotykami i stosowanie przemocy wobec funkcjonariuszy w Marsylii. Przy każdej okazji młodzieniec podawał fałszywą tożsamość, początkowo twierdząc, że jest obywatelem Palestyny, by później przyznać się do bycia Marokańczykiem. Dopiero po zgodzie na poddanie się badaniom identyfikacyjnym udało się potwierdzić jego tożsamość.

Zatrzymany 16-latek stanie przed sądem dla nieletnich w Orleanie w kwietniu 2025 roku, gdzie będzie odpowiadał za "umyślne stosowanie przemocy ze względu na przynależność religijną ofiary".

mac.