„Psy 4 – Odkupienie”: Pasikowski i Ridley Scott łączą siły

Potwierdzono rozpoczęcie zdjęć do czwartej części kultowych "Psów" o wstępnym tytule "Psy 4 – Odkupienie"*. W rolę Franza Maurera ponownie wciela się Bogusław Linda, którego postać przeżyła otrucie w trzeciej części. Do projektu dołączył legendarny Ridley Scott, zachwycony trylogią po przypadkowym seansie w nowojorskim kinie. W obsadzie znajdą się gwiazdy Hollywood, m.in. Denzel Washington i Liam Neeson, a budżet produkcji szacuje się na 60 mln dolarów.

Po latach niepewności i warunkowego „jeśli” ze strony Pasikowskiego (który wcześniej wymagał 2 mln widzów dla kontynuacji serii), Psy 4 staną się faktem dzięki interwencji Ridleya Scotta. Amerykański reżyser, zafascynowany „polskim noir”, namówił Pasikowskiego na współpracę po tym, jak podczas „nocy polskiej klasyki” w Nowym Jorku obejrzał całą trylogię. Scott określił serię mianem „kina, które łączy brutalność z poezją” i zaproponował współreżyserię, by „przenieść Franza w globalny kontekst”

OBSADA I FABUŁA:

* Bogusław Linda powraca jako Franz Maurer, który – jak się okazało – przeżył otrucie w więzieniu (scena z Psów 3 została przepisana, by zostawić furtkę dla kontynuacji).

* Cezary Pazura wraca w retrospektywnych scenach jako „Młody”, którego Scott nazwał „cichym bohaterem trylogii” i „moralnym lustrem Franza”.

* Denzel Washington wcieli się w agenta CIA, Liam Neeson w izraelskiego szpiega, a Neve Campbell i Courteney Cox zagrają siostry prowadzące tajny hostel w Jerozolimie.

* Polską obsadę dopełniają m.in. Krzysztof Ibisz (jako nowy sojusznik Franza), Andrzej Grabowski i Artur Barciś.

Akcja filmu rozgrywa się na Bliskim Wschodzie, w Australii i Polsce. Franz, próbując „zniknąć” po wydarzeniach z trzeciej części, trafia w sam środek międzynarodowego spisku, który zmusza go do konfrontacji z przeszłością. „To opowieść o ucieczce, która staje się drogą do odkupienia” – tłumaczy Pasikowski na konferencji prasowej.

* Ridley Scott: „Franz to postać uniwersalna – twardziel z bagażem win. W Psach 4 pokazujemy, jak jego decyzje wpływają na losy całych narodów. A Marcin Dorociński? Ten aktor to diament, który Hollywood powinien odkryć!”

* Władysław Pasikowski: „Ridley przyniósł świeże spojrzenie, ale trzymamy się korzeni. Franz nie stanie się politycznie poprawny – wciąż pali, pije i przeklina, ale teraz robi to w piaskach pustyni”

DODATKOWE SZCZEGÓŁY:

* Ścieżka dźwiękowa: Michał Lorenc (kompozytor poprzednich części) współpracuje z Alanem Silvestrim (Forrest Gump). Zapowiedziano połączenie jazzowych motywów z epickimi brzmieniami.

* Lokacje: Zdjęcia kręcone są w Izraelu (m.in. Jerozolima), Australii (sceny pościgów na Outbacku) oraz w Polsce (Łódź i Zgierz, gdzie Pasikowski kręcił wcześniejsze projekty).

* Niespodzianka dla fanów: W postprodukcji ma pojawić się głos Morgana Freemana jako narratora, komentującego „filozofię Franza”.

Projekt budzi emocje – część fanów obawia się, że hollywoodzkie wpływy „wygładzą” surowy styl serii. Pasikowski uspokaja: „To wciąż polskie kino, tylko z większymi możliwościami. Scott rozumie, że siłą Psów jest ich brud i autentyczność”.

Budżet 60 mln dolarów (najwyższy w historii polskiej kinematografii) daje nadzieję na efekt spektakularny, ale i presję – czy Psy 4 podbiją box office poza Polską?

PREMIERA:

Data nie jest ujawniona, lecz źródła podają, że film ma trafić do kin w 2026 roku.

* jak zapewne domyśliliście się, powyższe rewelacje o kolejnej części "Psów" to tylko i wyłącznie prima aprilisowy żart ;-)

mac.