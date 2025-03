Kradzież kabli na A1. Wykorzystali do tego fachowy sprzęt

Na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Gliwice Wschód a Zabrze Zachód doszło do kradzieży przewodów elektrycznych ze słupów oświetleniowych. Do przestępstwa doszło na terenie byłego Punktu Poboru Opłat Czekanów. Straty oszacowano na co najmniej 100 tys. zł.

Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), kradzież miała miejsce w nocy, w okresie od 23 do 26 marca. Sprawcy nie tylko zdemontowali kable, ale zniszczyli również szafę oświetleniową oraz uszkodzili 100 latarni. Zginęły m.in. przewody miedziane, stateczniki, moduły sterujące i bezpieczniki.

- Ślady na miejscu zdarzenia wskazują, że do kradzieży wykorzystano ciężki sprzęt budowlany, prawdopodobnie koparkę i traktor. Po placu poruszały się pojazdy ciężkie, co sugeruje profesjonalnie przeprowadzoną akcję – podała w piątek GDDKiA.

Sprawą zajmuje się tarnogórska policja, która apeluje do kierowców podróżujących autostradą o pomoc w śledztwie.

- Kluczowe mogą okazać się nagrania z wideorejestratorów zamontowanych w pojazdach. Prosimy o przejrzenie zarejestrowanych podróży we wskazanym okresie i miejscu – przekazali funkcjonariusze.

GDDKiA podkreśla, że uszkodzenie infrastruktury drogowej może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo kierowców. Obecnie trwa analiza zgromadzonych dowodów, a policja prowadzi intensywne działania w celu ustalenia sprawców i zapobieżenia podobnym incydentom w przyszłości.

