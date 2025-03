Co stanie się z dziećmi po najstarszej matce w Polsce?

Jej późne macierzyństwo zaskoczyło wszystkich, a losy bliźniąt śledziła cała Polska. Po nagłej śmierci Barbary Sienkiewicz dzieci trafiły do domu tymczasowego. Jak wygląda ich życie dziś?

Osierocone dzieci Barbary Sienkiewicz – co się z nimi stało?

Barbara Sienkiewicz, znana z ról w „Klanie”, „M jak miłość” czy „Kryminalnych”, zyskała ogólnopolską rozpoznawalność nie tylko dzięki swojej karierze aktorskiej, ale także decyzji o macierzyństwie w wieku 60 lat. Gdy w 2015 roku na świat przyszły jej bliźnięta, wzbudziło to niemałe emocje. Aktorka samotnie wychowywała dzieci, które były owocem zapłodnienia in vitro – ich ojciec pozostaje nieznany.

Choć początki były trudne, Sienkiewicz starała się zapewnić maluchom jak najlepsze warunki. Mimo problemów finansowych i braku wsparcia rodziny, dzieci rozwijały się prawidłowo. Nic nie wskazywało na to, że ich świat wkrótce się zawali.

W ubiegłym roku media obiegła wiadomość o śmierci Barbary Sienkiewicz. Aktorka zmarła nagle w wieku 69 lat na skutek wylewu. Jej odejście pozostawiło bliźnięta bez opieki.

– Dzieci trafiły do domu tymczasowego. W pierwszej chwili nie było wiadomo, kto mógłby się nimi zaopiekować, ponieważ Sienkiewicz nie miała bliskiej rodziny, a jej przyjaciółka, choć chętna do pomocy, nie posiadała praw do opieki – ujawnia osoba znająca sprawę.

Zgodnie z nieoficjalnymi doniesieniami, bliźnięta wciąż przebywają w placówce i nie zostały rozdzielone. Nie wiadomo, czy w przyszłości znajdą rodzinę zastępczą.

Psychologowie podkreślają, że tak dramatyczne wydarzenia mogą mieć długotrwały wpływ na rozwój dzieci. Strata rodzica w tak młodym wieku często wiąże się z koniecznością terapii, aby pomóc uporać się z traumą.

Czy bliźnięta Barbary Sienkiewicz znajdą stabilny dom? Na razie ich przyszłość pozostaje niepewna.

mac.