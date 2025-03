Dorociński zagra Wokulskiego w nowej ekranizacji "Lalki"

- Są w polskiej kulturze postaci, które żyją i odbijają się echem w każdym z nas. Stanisław Wokulski jest jedną z nich, to człowiek pełen sprzeczności, marzyciel i pragmatyk, romantyk i rewolucjonista – mówi Marcin Dorociński.

- Jestem zaszczycony, że będę mógł podążyć śladami wielkich aktorów: Mariusza Dmochowskiego oraz Jerzego Kamasa i zmierzyć się z legendą stworzoną przez Prusa, pokazać ją w nowym świetle i mojej interpretacji. Mam nadzieję, że widzowie zobaczą w Wokulskim nie tylko bohatera XIX wieku, ale i kogoś bliskiego naszym czasom. Bo choć czasy się zmieniają, serca wciąż biją tak samo. Mam nadzieję, że sprostam temu olbrzymiemu wyzwaniu i nie zawiodę – nie tylko wielbicieli Prusa – ale przede wszystkim kinomanów – podkreśla aktor.

- Już od pierwszego spotkania z reżyserem Maćkiem Kawalskim byliśmy zgodni co do odtwórcy głównej roli. Jesteśmy dumni, że Marcin Dorociński wcieli się w jedną z najsłynniejszych postaci polskiej literatury. Jestem więcej niż pewien, że to będzie najwspanialszy Wokulski w historii polskiego kina i życiowa rola Marcina. Wiemy też, że spełniamy oczekiwania polskich widzów, którzy mocno zaangażowali się w dyskusje o obsadzie nowej adaptacji "Lalki". Na razie nie zdradzamy, kto zagra Izabelę Łęcką, ale obiecujemy wspaniałą, jakościową rozrywkę – mówi Radosław Drabik, producent filmu i serialu.

Nowa ekranizacja "Lalki" będzie ważnym momentem nie tylko dla Telewizji Polskiej, ale dla całej polskiej kinematografii – deklaruje Arkadiusz Pawlik, dyrektor Agencji Kreacji Filmu i Serialu Telewizji Polskiej.

- Jest to ogromna szansa na pokazanie, że klasyka literatury może być opowiadana na nowo w sposób nowoczesny, atrakcyjny wizualnie i angażujący emocjonalnie. Marcin Dorociński to aktor, który swoją charyzmą i talentem potrafi przyciągnąć widzów w Polsce i na świecie, dlatego jesteśmy przekonani, że jego kreacja Wokulskiego stanie się niezapomniana. Wspólnie z Gigant Films tworzymy produkcję, która, mamy nadzieję, zapisze się na długo w historii polskiego kina – precyzuje.

Zdjęcia do "Lalki" rozpoczną się w sierpniu 2025 roku. Powstanie zarówno film kinowy, jak i serial. Reżyserią zajmie się Maciej Kawalski, który wraz z Łukaszem Światowcem napisał scenariusz. Autorem zdjęć jest Piotr Sobociński jr.

Przypomnijmy, że "Lalka" była już dwukrotnie ekranizowana. W 1968 roku Wojciech Has nakręcił film z Mariuszem Dmochowskim i Beatą Tyszkiewicz, a w 1977 roku powstał serial Ryszarda Bera, w którym Jerzy Kamas i Małgorzata Braunek wcielili się w główne role.

