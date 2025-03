Horror dziecka - potwór pod łóżkiem okazał się prawdziwy

W miasteczku Great Bend w stanie Kansas opiekunka do dzieci przeżyła scenę rodem z horroru. Chcąc uspokoić podopiecznego, który twierdził, że pod jego łóżkiem czai się „potwór”, postanowiła to sprawdzić. To, co odkryła, przeraziło ją do szpiku kości.

Zamiast wymyślonego stwora, pod łóżkiem faktycznie znajdował się dorosły mężczyzna – 27-letni Martin Villalobos Jr. Gdy kobieta go zauważyła, doszło do szamotaniny, w której ucierpiała zarówno ona, jak i jedno z dzieci. Napastnik zbiegł, ale już następnego dnia został zatrzymany po pościgu przez policję.

Jak się okazało, Villalobos Jr. był wcześniej mieszkańcem tego domu, lecz decyzją sądu musiał go opuścić i miał zakaz zbliżania się. Mimo to wdarł się do środka i ukrył pod łóżkiem dziecka.

Mężczyzna został oskarżony m.in. o włamanie, pobicie, narażenie dziecka na niebezpieczeństwo oraz utrudnianie pracy policji. Sąd wyznaczył mu kaucję w astronomicznej kwocie 500 tysięcy dolarów, co sprawia, że raczej prędko nie opuści aresztu.

mac.