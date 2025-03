Kot Kacperek wyratowany ze szponów okrutnej 7-latki

Kot był szarpany, rzucany i obracany w powietrzu, co wywołało jego przeraźliwe krzyki. Dziewczynka przerwała okrutne zachowanie dopiero wtedy, gdy kot zaczął głośno miauczeć. Jej matka opublikowała nagranie w sieci, co wywołało ogromne oburzenie i skłoniło służby do interwencji.