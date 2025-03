Nadal szukają zaginionych amerykańskich żołnierzy

Litewskie służby wojskowe i straż pożarna kontynuują poszukiwania czterech amerykańskich żołnierzy, którzy zaginęli podczas ćwiczeń na poligonie w Podbrodziu. Odnaleziono ich pojazd opancerzony, ale ratownicy wciąż nie zdołali go wydobyć z akwenu.

Trwają poszukiwania czterech amerykańskich żołnierzy, którzy zaginęli na litewskim poligonie w Podbrodziu. Jak dotąd nie udało się wydobyć ich pojazdu opancerzonego, co oznacza, że nie wiadomo, czy wojskowi znajdowali się w środku w momencie incydentu.

— Nie ma gwarancji, że żołnierze są w pojeździe. Sprawdzane są też inne scenariusze, co daje pewną nadzieję — powiedziała litewska minister obrony Dovile Szakaliene, która w czwartek przybyła na miejsce zdarzenia wraz z premierem Gintautasem Paluckasem.

Według oficjalnych informacji pojazd opancerzony Hercules został odnaleziony na terenie podmokłym, a wokół niego przez całą noc trwały prace ratownicze. Wypompowywano wodę i utwardzano grunt, by umożliwić dostęp ciężkiego sprzętu ratunkowego, nie naruszając przy tym przebiegającego w pobliżu gazociągu.

— Amerykańscy żołnierze prowadzili zaplanowane szkolenie taktyczne, gdy doszło do incydentu. Poszukiwania prowadzone są przez armię USA i litewskie siły zbrojne. Ludzie pracują przez całą dobę i wszyscy pozostają w gotowości do udzielenia pomocy medycznej — zapewniła Szakaliene w komunikacie ministerstwa obrony.

Sprzeczne doniesienia

Litewskie media w środę poinformowały, że zaginieni żołnierze nie żyją, a ich pojazd został odnaleziony na bagnach. Informacje te nie zostały jednak potwierdzone przez oficjalne źródła. Zamieszanie wywołała również wypowiedź sekretarza generalnego NATO Marka Rutte, który podczas wizyty w Warszawie powiedział o „czterech amerykańskich żołnierzach, którzy zginęli w wyniku incydentu na Litwie”. NATO później skorygowało jego słowa, zaznaczając, że poszukiwania wciąż trwają.

— Ci amerykańscy żołnierze to nasi żołnierze. Są nam równie drodzy. Amerykanie to widzą i czują. To bardzo trudna i bolesna sytuacja, która jednocześnie pokazuje, że jesteśmy naprawdę silnymi partnerami, jesteśmy rodziną — podkreśliła litewska minister obrony.

Amerykańska obecność na Litwie

Poligon w Podbrodziu (lit. Pabrade), gdzie doszło do incydentu, znajduje się około 15-20 km od granicy z Białorusią. Od 2019 roku na zasadzie rotacji stacjonuje tam około tysiąca amerykańskich żołnierzy, głównie w ramach brygad pancernych.

Litewskie i amerykańskie służby podkreślają, że operacja ratunkowa będzie trwała do momentu odnalezienia żołnierzy i wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

mac.