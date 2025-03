Dania chwali "mistrzowski" ruch USA wobec Grenlandii

Wizyta delegacji USA na Grenlandii, od początku budząca silne emocje, została znacząco zmodyfikowana. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom amerykańscy urzędnicy nie spotkają się z mieszkańcami Nuuk i Sisimiut. Zamiast tego, wiceprezydent J.D. Vance wraz z małżonką odwiedzi amerykańską bazę wojskową Pituffik.

Zmiana planów spotkała się z pozytywną reakcją duńskich władz. Minister spraw zagranicznych Lars Lokke Rasmussen nazwał to „mistrzowskim zagraniem” i podkreślił, że jest to wyraźny sygnał deeskalacji napięć. „Opór wobec amerykańskich zabiegów dociera do samego serca Białego Domu” – stwierdził Rasmussen.

Wizyta amerykańskiej delegacji od początku budziła sprzeciw zarówno wśród mieszkańców Grenlandii, jak i w Danii. Donald Trump w przeszłości sugerował możliwość zakupu wyspy, co wywołało oburzenie jej mieszkańców. W marcu w stolicy Nuuk odbyła się manifestacja antyamerykańska, w której uczestniczyło blisko tysiąc osób. Pełniący funkcję premiera Grenlandii Mute B. Egede wezwał wtedy obywateli do „zjednoczenia się w obronie kraju”.

Choć oficjalne spotkania z grenlandzkimi politykami nie były możliwe – z uwagi na brak uformowanego rządu – J.D. Vance podkreślił, że wizyta w bazie Pituffik ma na celu przyjrzenie się kwestii bezpieczeństwa regionu. – Zarówno Ameryka, jak i Dania ignorowały Grenlandię zdecydowanie za długo. To jest złe dla Grenlandii i dla bezpieczeństwa całego świata. Uważamy, że możemy to zmienić – mówił wiceprezydent USA.

Decyzja o rezygnacji ze spotkań z mieszkańcami Nuuk i Sisimiut jest postrzegana jako krok wstecz w amerykańskich staraniach o zwiększenie wpływów na Grenlandii. Jednocześnie łagodzi napięcia i pozwala uniknąć eskalacji protestów, co podkreślił duński minister spraw zagranicznych.

