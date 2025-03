Nehrebecka o współczesnym kinie: „To już inne pokolenie”

Szokująca prawda o dzisiejszej branży filmowej! Kultowa aktorka zdradza, co jej serce ściska. Zaskakujące wyznania w najnowszym wywiadzie

Anna Nehrebecka, ikona polskiego kina, znana z niezapomnianych ról w „Ziemi obiecanej”, „Nocach i dniach” czy „Polskich drogach”, w szczerej rozmowie z magazynem „Plejada” porusza temat przemian we współczesnym aktorstwie. Jej refleksje to mieszanka nostalgii i trzeźwej oceny rzeczywistości.

„Podpisuję się pod słowami Janka Englerta” – mówi Nehrebecka, odnosząc się do wypowiedzi kolegi po fachu. „Nasze pokolenie patrzyło w starszych aktorów, jak prawie że w bogów. Myśmy się chcieli od nich czegoś nauczyć […] W tej chwili […] liczy się ilość polubień w mass mediach” – podkreśla, zaznaczając, że choć nie ocenia tej zmiany, dostrzega przepaść między pokoleniami.

Aktorka z żalem wspomina wartości, które kształtowały jej karierę: „Od nas wymagano czegoś innego, uczono nas pokory do widza, pokory do pracy, pokory do partnera”. W kontekście rosnącej obecności influencerów i osób bez profesjonalnego przygotowania w teatrach i produkcjach filmowych dodaje: „Świat się zmienia”, pozostawiając słuchacza z pytaniem o przyszłość tradycyjnego rzemiosła.

W rozmowie nie zabrakło też osobistych wątków. Nehrebecka, która od kilkunastu miesięcy zmaga się z nowotworem, dzieli się filozofią walki: „Nie wiem, ile czasu komu zostanie […] Muszę ten czas wykorzystać w taki sposób, w jaki potrafię i wierzyć, że wszystko będzie dobrze”.

mac.