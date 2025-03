Szwajcarski sąd wydał wyrok w sprawie Blattera i Platiniego

We wtorek szwajcarski sąd apelacyjny w Muttenz uniewinnił byłych szefów FIFA i UEFA z zarzutów oszustwa, fałszerstw oraz niewłaściwego zarządzania funduszami światowej federacji piłkarskiej. Sprawa dotyczyła kontrowersyjnej wypłaty dwóch milionów franków szwajcarskich dla Platiniego w 2011 roku za doradztwo świadczone w latach 1998-2002.

To już drugi wyrok oczyszczający Blattera i Platiniego. Sąd uznał, że wypłata była „wynagrodzeniem rezydualnym”, co oznacza, że nie stanowiła nielegalnej transakcji. W związku z tym sąd ma wątpliwości co do zarzutów, co skutkuje uniewinnieniem obu oskarżonych in dubio pro reo - powołuje się na oświadczenie prezesa sądu szwajcarski „Blick”.

Blatter, który kierował FIFA w latach 1998-2015, od początku podkreślał swoją niewinność. – Moje sumienie jest czyste. Mogę spać spokojnie. Przykro mi, że to się wydarzyło, ale to nie moja wina – mówił w serialu dokumentalnym Daniela Gordona. Michel Platini, legenda francuskiej piłki i były szef UEFA, (2007-2015), nigdy nie spełnił swojego celu, jakim było objęcie prezydentury FIFA. Były piłkarz również od początku twierdził, że jest w całej sprawie niewinny.

Sprawa obu działaczy ciągnęła się od 10 lat. Choć sąd oczyścił ich z zarzutów, Blatter i Platini już nigdy nie wrócili do świata futbolu. Skandal z 2015 roku zachwiał fundamentami FIFA i doprowadził do upadku wielu działaczy piłkarskich na najwyższym szczeblu.

mac.; na podst. sportspro.com. wp.pl