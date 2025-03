Sworowska i Olbiński - razem, ale osobno. Już od 10 lat

Nie mieszkają razem, ale są razem. Bogna Sworowska (57 l.), była modelka i II wicemiss Miss Polonia, od ponad dziesięciu lat tworzy związek z Rafałem Olbińskim (82 l.), cenionym artystą. Ich relacja funkcjonuje w modelu LAT (Living Apart Together), który polega na byciu razem, ale mieszkaniu osobno.

— Trafiliśmy, że nam to odpowiadało przez te lata. Myślę, że bardzo ważne jest to, żeby każdy układał sobie życie tak, jak chce i kocha — mówi Sworowska w podcaście Natalii Szymańczyk. — Aczkolwiek to wszystko się, pamiętajmy, zmienia, prawda? (...) I on i ja czerpiemy przyjemność w danej chwili, z danego momentu i idziemy do przodu. I co będzie, to będzie.

Tradycyjnie związki oznaczały wspólne życie pod jednym dachem, dzielenie obowiązków i budowanie rodziny. Jednak współczesne pary coraz częściej wybierają alternatywne modele, takie jak LAT, które pozwalają zachować indywidualną przestrzeń i autonomię.

Dla Sworowskiej i Olbińskiego taki układ się sprawdza. Ich związek trwa już dekadę, a każda ze stron ceni sobie zarówno bliskość, jak i niezależność. Czy model LAT stanie się przyszłością relacji? Coraz więcej par wydaje się podzielać ten pogląd.

mac.; na podst. kobieta.wp.pl