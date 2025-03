Jeden z najbogatszych górali ponownie za kratami

Tomasz Ż., jeden z najbogatszych mieszkańców Podhala, po raz kolejny trafił za kratki. Nowotarska policja zatrzymała go podczas spaceru i odprowadziła do więzienia. To jego drugie zatrzymanie w ciągu ostatnich czterech miesięcy.

Znany biznesmen z Podhala ponownie trafił do zakładu karnego. Policjanci zatrzymali go na ulicach Nowego Targu i doprowadzili do celi. Jak wynika z informacji służb, mężczyzna nie stawił się dobrowolnie do odbycia zasądzonej kary, co skutkowało koniecznością jego przymusowego doprowadzenia.

Historia Tomasza Ż. od dłuższego czasu budzi zainteresowanie opinii publicznej. W listopadzie 2024 roku został on zatrzymany przez nowotarską policję i osadzony w więzieniu, gdzie miał odbyć pięć miesięcy kary pozbawienia wolności za jazdę bez uprawnień. Choć został warunkowo zwolniony, teraz ponownie został aresztowany.

— Wobec mężczyzny Sąd Rejonowy w Zakopanem wydał nakaz doprowadzenia do zakładu karnego w celu odbycia kary pozbawienia wolności. Mężczyzna został dzisiaj (24 III) zatrzymany przez policję — potwierdza st.asp. Łukasz Burek z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.

Problemy z wymiarem sprawiedliwości Tomasza Ż. nie kończą się na jednym wyroku. Już w 2023 roku Sąd Rejonowy w Zakopanem wymierzył mu karę ośmiu miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności oraz zobowiązał do wypłaty 60 tys. zł nawiązki na rzecz Zakopiańskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Sąd nakazał mu również przywrócenie jednego ze zniszczonych budynków do pierwotnego stanu.

Mimo odwołania się od tej decyzji, w lutym 2025 roku Sąd Okręgowy w Nowym Sączu podtrzymał wyrok. Biznesmen miał kilka dni na zgłoszenie się do odbycia kary, czego jednak nie uczynił. Efektem był kolejny przymusowy transport do więzienia.

To prawdopodobnie nie ostatni rozdział w tej sprawie. Przeciwko Tomaszowi Ż. nadal toczą się procesy sądowe w różnych częściach kraju, co może oznaczać kolejne wyroki i kolejne zatrzymania w przyszłości.

mac.; na podst. Onet.pl