Były kadrowicz krytykuje - ma dość projektu Probierza

W środowisku piłkarskim narasta niezadowolenie. Były kadrowicz Piotr Czachowski otwarcie krytykuje wizję trenera Michała Probierza. W wywiadzie, przed nadchodzącym meczem Polska – Malta, stwierdził: "Nie da się na to patrzeć".

Atmosfera wśród byłych ekspertów kadrowych jest napięta. Piotr Czachowski, znany ze szczerych komentarzy, wyraził swoje rosnące rozczarowanie obecnym projektem trenera Probierza. „Gramy w sposób archaiczny. Moja cierpliwość do wizji trenera Probierza się kończy. Nie mówmy o pierwszym miejscu w grupie, musimy drżeć o drugie” – powiedział, komentując dotychczasowe występy reprezentacji.

Jego ostre słowa nie pozostają bez echa. Dla Czachowskiego projekt Probierza to nie tylko taktyczny błąd, ale także dowód na brak nowoczesności i elastyczności w podejściu do gry. Po spotkaniu z Litwą, gdzie mimo wygranej 1:0 za sprawą trafienia Roberta Lewandowskiego w 81. minucie, widziano wiele niedociągnięć, krytykował styl gry drużyny. „Ktokolwiek mówi cokolwiek pozytywnego na temat tego meczu, oglądał chyba inne spotkanie. Na Boga, to była reprezentacja Litwy. Powinniśmy zadawać sobie przed takimi starciami jedno pytanie: iloma bramkami wygramy” – dodał Czachowski.

W ocenie byłego kadrowicza, obecne problemy wynikają nie tylko z błędnego ustawienia, ale też z braku liderów w składzie – jedynym punktem odniesienia pozostaje Robert Lewandowski. Sytuacja ta budzi wątpliwości co do przyszłości zespołu, zwłaszcza zbliżającego się meczu z Maltą. Ekspert podkreśla również, że dotychczasowa strategia selekcjonera Probierza nie daje żadnych podstaw do optymistycznych prognoz, a nadchodzące spotkania – szczególnie te w wyjeździe – mogą okazać się decydujące.

Przedmeczowa debata wokół taktyki i sposobu gry nabiera intensywności. Dla niektórych krytyka Czachowskiego stanowi sygnał, że konieczne są radykalne zmiany. „Nie wierzę, że trener jest zadowolony z tego, co widzi, a jeśli tak, mamy problem” – stwierdził z przekonaniem.

Mimo iż projekt Probierza jest kontrowersyjny, jego zwolennicy nadal podkreślają, że zmiany są niezbędne, aby utrzymać trzon zespołu. Czas pokaże, czy krytyka Czachowskiego wpłynie na przyszłe decyzje selekcjonera. Mecz z Maltą, zaplanowany na poniedziałek o 20:45, może być okazją do przetestowania nowego podejścia, a tym samym – zweryfikowania, czy obecny kierunek jest właściwy dla reprezentacji Polski.

mac.