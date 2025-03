Biedronka sprzedaje plecaki ewakuacyjne. Co jest w środku?

Sieć Biedronka po raz kolejny zaskakuje swoich klientów, wprowadzając do oferty plecaki survivalowe. Czy ich zawartość spełnia oczekiwania i standardy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa?

Plecaki survivalowe w Biedronce

Od 1 sierpnia w sklepach Biedronka dostępne są "plecaki militarne z wyposażeniem". Teraz popularna sieć wprowadziła podobny produkt w cenie 129 zł. W ich skład wchodzą m.in.:

* latarka z trybem SOS​

* krzesiwo​

* śpiwór termiczny z gwizdkiem i karabińczykiem​

* płaszcz przeciwdeszczowy​

* nóż taktyczny​

* łom​

* otwieracz​

* kabel USB​

* notatnik z ołówkiem​

* worek uniwersalny​

Czy to wystarczy na ewakuację?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, aby w plecaku ewakuacyjnym znalazły się m.in.:

* radio na baterie​

* zapas baterii​

* najpotrzebniejsze dokumenty​

* zapalniczka lub zapałki​

* posiłki na dwa dni​

* komplet sztućców​

* kurtka przeciwdeszczowa​

* śpiwór​

* ubranie na zmianę​

* gotówka​

* butelka filtrująca z nowym filtrem​

Porównując te listy, widać, że plecak z Biedronki nie zawiera wszystkich rekomendowanych przez RCB elementów, takich jak żywność, radio czy podstawowe środki higieniczne.

Kolorystyka ma znaczenie

Warto zwrócić uwagę na kolor plecaka. RCB sugeruje unikanie barw militarnych, takich jak brązowy czy zielony, aby nie zostać pomylonym z personelem wojskowym podczas ewakuacji. Tymczasem plecak oferowany przez Biedronkę jest w kolorze moro, co może budzić wątpliwości co do jego praktyczności w sytuacjach kryzysowych.

Choć inicjatywa Biedronki jest godna uwagi, warto dokładnie przeanalizować zawartość oferowanego plecaka i dostosować ją do indywidualnych potrzeb oraz zaleceń Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że dobrze przygotowany plecak ewakuacyjny może okazać się nieoceniony w sytuacjach awaryjnych.

mac. na podst. businessinsider.pl; fakt.pl