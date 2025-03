Hajto miał nowego trenera dla kadry. Kulesza powiedział NIE

Były stoper kadry narodowej miał nawet gotowego następcę – Rogera Schmidta, szkoleniowca z przeszłością w PSV Eindhoven i Benfice Lizbona. Kulesza nie poszedł za radą kolegi. Efekty? Po meczu z Litwą Probierz znów znalazł się pod ostrzałem.

Hajto nie kluczył. – W grudniu, przed świętami rozmawiałem z prezesem Kuleszą, który to potwierdzi, bo się przyjaźnimy. Powiedziałem: "Wyrzuć Probierza" – wyznał w Polsacie Sport. W jego opinii reprezentacja nie rozwija się, a selekcjoner nie wyciska z kadry tego, co powinien.

A że Hajto nie tylko krytykuje, ale i podpowiada, miał już gotowy plan. – Mam trenera. Roger Schmidt. Weź trenera, który był w Eindhoven, Benfice, w Leverkusen, świetnego fachowca – wskazał ekspert.

Kim jest człowiek, który miałby odmienić polską kadrę? 58-letni niemiecki szkoleniowiec to nie nowicjusz. Z RB Salzburg zdobył mistrzostwo Austrii, Bayer Leverkusen prowadził przez trzy sezony, a w PSV Eindhoven dorzucił do gabloty Puchar i Superpuchar Holandii. W Benfice Lizbona sięgnął po mistrzostwo Portugalii. Od sierpnia 2023 r. pozostaje bez pracy.

Tyle że jedno pytanie pozostaje bez odpowiedzi: czy Schmidt w ogóle chciałby objąć reprezentację Polski? Hajto sam przyznał, że nie rozmawiał z Niemcem. – Nie wiem. Zadzwoniłbym, zapytał i pomógł w dobrej wierze – przyznał.

Receptą rządy twardej ręki?

Zdaniem 62-krotnego reprezentanta Polski kluczem do sukcesu jest trener, który nie boi się dyscypliny. – Tu musi przyjść ktoś taki, jak Hansi Flick w Barcelonie. Dlaczego Robert Lewandowski ma tam liczby? Bo Flick go trzyma cały czas pod presją, bo tam Flick jest szefem. Jak Kounde, najlepszy obrońca w Barcelonie, spóźnił się cztery razy na odprawę, to cztery razy wyrzucił go z pierwszego składu. Są zasady, według których trzeba iść – przekonywał.

Na razie jednak to Probierz pozostaje selekcjonerem i w poniedziałek poprowadzi Polskę w meczu z Maltą (20:45). Czy jeśli wynik znów będzie daleki od oczekiwań, Kulesza wróci myślami do grudniowej rozmowy z Hajtą?

mac.