Dramat na dachu klatki - mężczyzna i jego pies nie żyją

Nie zdążył znaleźć mu domu. Nie zdążył albo nikt nie chciał odpowiedzieć. A może już nie miał sił prosić? Mężczyzna z Gdańska i jego czworonożny przyjaciel – razem do końca. W środę, 19 marca, na dachu wejścia do jednej z klatek schodowych przy ul. Gospody odnaleziono dwa nieruchome ciała. Mężczyzna i pies. Oboje już martwi.

Było popołudnie, około 17:00, gdy ktoś z mieszkańców dostrzegł dramatyczny widok i zadzwonił po pomoc. Służby przyjechały natychmiast, ale ratować nie było kogo. Lekarz mógł jedynie stwierdzić zgon.

Śledczy badają sprawę, pytania mnożą się w głowach mieszkańców. Czy to było samobójstwo? Czy mężczyzna zabrał psa, bo nie chciał go zostawić samego? A może to wypadek, zrządzenie losu, które zdmuchnęło dwa życia w jednym momencie?

Ludzie z Żabianki piszą w sieci, że ten człowiek próbował znaleźć dla swojego psa nowy dom. Nie znalazł. Więc może pomyślał, że pójdą w ostatnią podróż razem...

Teraz nad sprawą pracują biegli, policja, prokuratura. Będą szukać odpowiedzi. Ale pewne jest jedno – ta historia nie powinna się tak skończyć.

mac.; na podst. trójmiasto.pl