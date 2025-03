Hamlet rasistą? "Dekolonizują" dziedzictwo Szekspira

Archiwa Szekspira, w tym XVI-wieczne księgi chrztu, trafiły pod młotek „woke rewolucji”. Shakespeare’s Birthplace Trust, pod wpływem ideologicznych nacisków, zamierza „zdekolonizować” spuściznę dramaturga, by nie promowała „białej supremacji”. W tle – seminaria o „rasizmie” Hamleta i granty na walkę z „duchem Imperium” w „Królu Learze”.

Shakespeare’s Birthplace Trust, organizacja zarządzająca miejscami związanymi z dramaturgiem w Stratford-upon-Avon, postanowiła poddać „krytycznej dekolonizacji” nawet… parafialne księgi narodzin i chrztu autora „Makbeta”. Powód? Materiały archiwalne, zdaniem aktywistów, mogą nieść „rasistowskie, seksistowskie lub homofobiczne przesłanie”, a samo dziedzictwo Szekspira – utrwalać „kolonialne narracje”.

Projekt, finansowany przez Fundację Esmee Fairbairn (znaną z promowania „różnorodności”), zakłada nie tylko przegląd zbiorów pod kątem „szkodliwych treści”, ale też „przeprojektowanie” muzealnych ekspozycji, by stały się „bardziej inkluzywne”. Co to oznacza w praktyce? Na razie niejasne, ale już teraz wiadomo, że rewizjoniści chcą badać „rolę Szekspira w kształtowaniu imperialnych mitów” oraz „wpływ kolonializmu” na jego dzieła.

Tymczasem w londyńskim Globe Theatre trwa festiwal „Antyrasistowskiego Szekspira”. Na seminariach wykłada się np., że książę Hamlet miał „rasistowskie poglądy”, a „Król Lear” to opowieść o „toksycznej władzy białych”. – To nie analiza, lecz ideologiczna tresura – komentują anonimowo brytyjscy literaturoznawcy. – W ten sposób można „udowodnić”, że Szekspir przepowiadał brexit albo pisanie zaimków w bio.

Krytycy wskazują, że pomysł „dekolonizacji” autora żyjącego 200 lat przed rozkwitem Imperium Brytyjskiego to absurd. To jak oskarżać Jana Kochanowskiego o nieświadome promowanie folwarcznego feudalizmu. Jak widać, w epoce „woke” liczy się nie kontekst, tylko polityczna poprawność.

Sprawa odbija się szerokim echem w mediach. Konserwatyści piszą o „kulturze cancelowania”, lewica chwali za „odważne rozliczenie przeszłości”.

mac. na podst. Valeurs, The Telegraph