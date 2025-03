Rząd zapowiada emeryturę dla dzieci olimpijczyków

Nie liczy się kolor medalu, nie liczy się liczba zdobytych krążków. Liczy się to jedno – stanąć na podium igrzysk olimpijskich. To przepustka do tzw. emerytury olimpijskiej, którą od 2000 roku pobierają polscy medaliści. Kwota? W 2025 roku wyniesie dokładnie 4967,95 zł miesięcznie. Bez podatków, bez składek, bez względu na to, czy w kolekcji wisi złoto, srebro, czy brąz.

Dziś świadczenie to trafia do 597 sportowców – 251 olimpijczyków, 277 paraolimpijczyków, 60 medalistów zawodów Przyjaźń-84 (socjalistycznej alternatywy dla bojkotowanych igrzysk w Los Angeles) oraz 9 arcymistrzów z olimpiady szachowej. Wszyscy muszą spełnić kilka warunków: ukończyć 40 lat, nie uprawiać już zawodowo sportu, nie być karanym za umyślne przestępstwo i posiadać polskie obywatelstwo.

Ministerstwo Sportu i Turystyki postanowiło jednak wprowadzić zmianę. Nowelizacja ustawy o sporcie otworzy furtkę dla dzieci zmarłych medalistów. Do tej pory, gdy mistrz(yni) odchodził(a), emerytura znikała razem z nim(ą). Po wejściu w życie nowego prawa, potomkowie będą mogli przejąć świadczenie po rodzicu.

Olimpijczycy już teraz mogą liczyć na więcej niż tylko emeryturę. Za medal na igrzyskach otrzymują solidną premię – 250 tysięcy złotych za złoto, 200 tysięcy za srebro i 150 tysięcy za brąz. Po zakończeniu kariery czekają na nich oferty pracy – trenerzy, komentatorzy, eksperci sportowi.

Czy nowelizacja zmieni postrzeganie emerytury olimpijskiej? Dla jednych to godne zabezpieczenie legend sportu, dla innych – świadczenie rodem z innej epoki. Nowe przepisy mają wejść w życie w drugim kwartale 2025 roku.

