Rutkowski o Polsce: "To kraj nienawiści i ludzi maluczkich"

„Polskę boli, że jestem szczęśliwy”

Po wywiadzie, w którym Rutkowski odniósł się do zarzutów dotyczących swojego życia prywatnego i zawodowego, w sieci rozpętała się burza. Internauci zarzucali mu narcystyczne unikanie odpowiedzi, ale detektyw nie zamierza się tłumaczyć. W rozmowie z ShowNews stwierdził: „To jest kraj nienawiści, a ja w dalszym ciągu jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Czy to kogoś boli? Chyba tak, bo to jest kraj ludzi maluczkich”.

„Psy szczekają, karawana jedzie dalej”

Rutkowski nie przejmuje się krytyką. „Nie sądy, nie administracja, a Pan Bóg rozstrzygnie to, co dzieje się w moim życiu” – mówi, zapowiadając jednocześnie nowy rozdział w swojej karierze. „Właśnie lecę do Azji po to, by zacząć żyć. Od kwietnia otwieram biuro Rutkowski na uchodźstwie. Zaproszę szczególnych klientów albo do Dubaju, albo do Bangkoku, a pozostali zostaną w Polsce”.

Reality show za podwójną stawkę

Detektyw zdradził również, że otrzymał propozycję udziału w nowym programie telewizyjnym. Choć początkowo odmówił udziału w „Azja Express” z powodu nadmiaru obowiązków, teraz zmienił zdanie. „Życie to jest jedno wielkie reality show. Mało tego, dostałem propozycję do nowego reality show. Zaproponowali mi określoną kwotę, powiedziałem, że za dwukrotnie większą wystąpię. Zgodzili się” – powiedział Rutkowski.

Czego nie powiedział?

Detektyw nie odnosi się bezpośrednio do zarzutów dotyczących swojego życia prywatnego. Nie komentuje też szczegółów nowego reality show, pozostawiając fanów w niepewności.

Dlaczego ten temat wywołuje emocje?

Rutkowski od lat jest postacią kontrowersyjną, a jego wypowiedzi często dzielą opinię publiczną. Tym razem, nazywając Polskę „krajem ludzi maluczkich”, znów postawił się w centrum burzy. Czy jego „ucieczka” do Azji to początek nowego etapu, czy tylko kolejny rozdział w show, które sam nazywa „życiem”? Czas pokaże.

Hałabała