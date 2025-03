Tango plotek - czy Gurłacz i Kaczorowską łączy romans?

Ich tango na parkiecie zdobyło maksymalne noty, ale to plotki o tańcu serc zaprzątają głowy tabloidów. Filip Gurłacz, świeżo upieczony król "Tańca z gwiazdami", w ostrym kontrataku na dziennikarza drążącego temat domniemanego romansu z partnerką, Agnieszką Kaczorowską. "Nie pytajcie nas o to. Jak coś będzie – damy wam to na tacy" – rzucił, przypominając, że ma żonę, dzieci i… zero cierpliwości do gier mediów.