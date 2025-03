95 dni na oceanie - peruwiański rybak przeżył piekło!

„Dziękuję Bogu za tę szansę” – mówił ze łzami w oczach Maximo Napa Castro, gdy po trzech miesiącach koszmaru postawił nogę na stałym lądzie. Peruwiański rybak, który w grudniu ubiegłego roku wypłynął na połów z portu w Marcona (region Ica), zniknął na oceanie na długie tygodnie. Jego rodzina już traciła nadzieję. Aż do telefonu z Ekwadoru.

Zniknięcie, które przeraziło całą prowincję

7 grudnia łódź Napy wypłynęła na wody Pacyfiku. Kilka godzin później rozpętała się burza. Silne prądy i wiatr zepchnęły jednostkę z kursu, aż zniknęła z radarów. – Po 10 dniach straciliśmy kontakt. Wiedzieliśmy, że coś jest nie tak – wspomina Ines Napa Torres, córka rybaka. Rodzina zorganizowała poszukiwania, ale peruwiańskie służby rozkładały ręce. Andina, państwowa agencja, podała wówczas: „Szanse na odnalezienie maleją z każdym dniem”.

Ocalony przez przypadek

Napa trafił na ekwadorską łódź rybacką dopiero 25 marca – po 95 dniach tułaczki. Był skrajnie odwodniony, ważył o połowę mniej niż w grudniu. – Przez ostatnie 20 dni nie miałem już nic do jedzenia. Zbierałem deszczówkę i paliłem drewnem z własnej łodzi, by ugotować to, co złapałem – opowiadał dziennikarzom. Jadł ptaki, żółwie, cokolwiek, co wpadło w jego ręce. – Gdyby nie znaleźli mnie tego dnia, nie przeżyłbym kolejnego – przyznał.

„Modliliśmy się każdego wieczoru”

Ines Napa Torres do dziś nie może uwierzyć w szczęśliwy finał. – Dla nas to jest boski cud, że znaleźli mojego tatę. Jako rodzina nigdy nie straciliśmy nadziei – mówiła w emocjonalnym wywiadzie dla radia RPP. Jej ojciec, choć wciąż osłabiony, już planuje powrót do domu. – Bóg dał mi drugie życie. Teraz chcę tylko przytulić wnuki – dodaje Napa.

Peruwiańskie media nie mają wątpliwości: historia 61-latka to współczesna wersja biblijnej przypowieści. Walka z żywiołem, wiara i cudowne ocalenie. A na końcu – łzy szczęścia rodziny, która odzyskała to, co straciła.

mac.; na podst. PAP, Radio Zet