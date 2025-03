Kolejny kraj chce na poważnie zbadać fenomen UFO

Kanada planuje utworzenie specjalnej jednostki rządowej dedykowanej badaniu niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych (UAP), co stanowi pierwszy taki krok od niemal 30 lat.

Kanada podjęła decyzję o powołaniu specjalnej jednostki rządowej do badania niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych (UAP), znanych powszechnie jako UFO. To przełomowe posunięcie jest wynikiem opublikowanego właśnie raportu Sky Canada Project, pierwszego tego typu dokumentu od prawie trzech dekad. ​

Projekt Sky Canada, zainicjowany w 2022 roku przez Biuro Głównego Doradcy Naukowego Kanady, przedstawił 16-stronicowy wstępny raport, który rekomenduje utworzenie dedykowanej jednostki rządowej do oficjalnego badania zgłoszeń o obserwacjach nieznanych obiektów na kanadyjskim niebie. Pełna wersja dokumentu ma zostać opublikowana jeszcze w tym roku.

Według badań opinii publicznej, aż 27% Kanadyjczyków twierdzi, że widziało w swoim życiu niezidentyfikowany obiekt lub zjawisko na niebie, jednak tylko 10% z nich zdecydowało się zgłosić taką obserwację. Ponadto, 40% przyznało, że nie wiedziałoby nawet, do kogo się z takim zgłoszeniem zwrócić.

Raport zaleca utworzenie specjalnej jednostki, prawdopodobnie pod egidą Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej (CSA), która zajmowałaby się zbieraniem świadectw, badaniem przypadków i publicznym udostępnianiem analiz. Podobne rozwiązania funkcjonują już w innych krajach – Francja prowadzi takie biuro od 1977 roku, a Stany Zjednoczone utworzyły niedawno Biuro Rozwiązywania Anomalii (AARO).

Szczególny nacisk położono na zachęcanie pilotów, załóg lotniczych i kontrolerów ruchu lotniczego do zgłaszania obserwacji UAP bez obawy przed stygmatyzacją. Obecnie w Kanadzie brakuje spójnego systemu zbierania i analizowania zgłoszeń o UAP, co utrudnia prowadzenie naukowych badań. Raport argumentuje, że bardziej ustrukturyzowane podejście do zarządzania zgłoszeniami UAP w Kanadzie zwiększyłoby transparentność, pomogłoby w walce z dezinformacją i demonstrowałoby kanadyjskie zaangażowanie w rzetelność naukową.

Warto podkreślić, że projekt Sky Canada nie ma na celu udowodnienia lub obalenia istnienia życia pozaziemskiego. Koncentruje się raczej na usprawnieniu systemu raportowania i badania niezidentyfikowanych zjawisk, które mogą mieć różnorodne, często przyziemne wyjaśnienia – od dronów i balonów, przez satelity i meteory, po zjawiska atmosferyczne czy eksperymentalne technologie wojskowe.

Kanada, podejmując takie kroki, dołącza do grona państw, które traktują badanie UAP z należytą powagą i transparentnością, co może przyczynić się do lepszego zrozumienia tych zjawisk i zwiększenia bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej.

