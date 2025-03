Artyści narzekają, a "Edi" mówi, jak jest" - ile ma emerytury?

Henryk Gołębiewski to żywa karta polskiego kina. Dla jednych – Tolek Banan, dla innych – poruszający Edi. Zawód aktora zna od podszewki, a teraz, u progu siedemdziesiątki, zna też realia życia na emeryturze. I choć nie ma powodów do narzekań, to jedno go irytuje – koleżanki i koledzy z branży, którzy głośno lamentują nad wysokością swoich świadczeń.

– Ile wpłaciłem, tyle dostałem. Myślałem, że będzie mniej, a jest trochę więcej, więc powinienem być zadowolony – mówi aktor w wywiadzie dla "Faktu". Jego świadczenie wynosi około 1900 zł, a spodziewał się ledwie 800. – Niektórzy narzekają, że "o Jezu, ja to mam niską emeryturę". No, ale człowieku, przecież tyle wpłaciłeś, tyle dostajesz – podsumowuje z właściwą sobie bezpośredniością.

Gołębiewski, który przed laty zmagał się z uzależnieniami, dziś gospodaruje pieniędzmi z rozwagą. Zna ceny, zna promocje, a sklepowe alejki to dla niego nie tylko sposób na oszczędność, ale i sposób na regularny ruch.

– Jak nie ten sklep, to inny odwiedzam, w jednym wszystkiego nie kupuję. (…) Po sklepach pochodzę i to już niezły spacer – śmieje się.

Jest jednak jedna rzecz, której rzucić nie potrafi – papierosy. – Każdy wie, że dobrze by było, jakby rzucił. Ale co to za życie, żeby ze wszystkiego rezygnować? – mówi, nie zamierzając poddawać się presji zdrowego stylu życia.

To cały Gołębiewski – twardo stąpający po ziemi, z dystansem do siebie i do świata. Emerytura? Nie jest luksusowa, ale na skromne życie wystarcza. Narzekanie? Nie w jego stylu. Bo, jak sam podkreśla, dostał to, co sobie wypracował. I do tego parę złotych więcej.

Hałabała