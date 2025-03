Tomasz Karolak ma "własne" przepisy drogowe? Zobacz co zrobił!

O tym, że niektóre gwiazdy mają własną interpretację przepisów ruchu drogowego, wiadomo nie od dziś. W tym elitarnym klubie „królów szos” nie brak znanych nazwisk – w przeszłości Justyna Steczkowska, Doda czy Magdalena Ogórek również pokazywały, że zasady to dla nich jedynie luźne sugestie.

Teraz do tego grona dołączył Tomasz Karolak, który na jednej z polskich ulic przejechał skrzyżowanie na czerwonym świetle, ignorując fakt, że w każdej chwili mógł przeciąć tor jazdy komuś, kto… akurat stosuje się do przepisów.

Za ten brawurowy popis aktor powinien zapłacić 500 złotych mandatu i dodać sobie 15 punktów karnych do kolekcji. Pytanie tylko, czy dla właściciela samochodu wartego 430 tysięcy złotych taka kwota to w ogóle powód do zmartwień? Audi Q7, którym Karolak się wozi, to klasa sama w sobie – luksusowy SUV, który nawet w miejskiej dżungli potrafi zrobić wrażenie. Szkoda tylko, że tym razem wrażenie zrobił nie prestiż marki, a nonszalancja kierowcy.

Czy Tomasz Karolak ma w planach przeprosiny albo refleksję nad swoim zachowaniem? A może podobnie jak wielu innych celebrytów uzna, że czerwone światło to jedynie propozycja? Czas pokaże – oby jednak następnym razem aktor zaprezentował swój temperament na scenie, a nie na drodze.

