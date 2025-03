Pierwsza taka bohaterka Disneya od ponad 20 lat!

Czyżby koniec ery obowiązkowej poprawności politycznej w filmach Disneya? Nowy serial Pixara i Disneya, „Win or Lose”, wzbudza sensację nie tylko fabułą, ale i bohaterką – po raz pierwszy od prawie 20 lat na ekranach pojawia się postać praktykującej katoliczki. Co więcej, to nie tylko przelotny szczegół, ale kluczowy element jej charakteru.