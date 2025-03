Szpieg, dywersant, podpalacz? Sciapan P. aresztowany!

Miał być bojownikiem o wolność, a okazał się pionkiem w rosyjskiej grze. Sciapan K., Białorusin udający opozycjonistę, został aresztowany za podpalenia w Polsce i innych krajach Europy Wschodniej. Grozi mu dożywocie. Czy to kolejny dowód na to, że Moskwa testuje wytrzymałość Zachodu?

Sciapan K. – Białorusin, zawodnik mieszanych sztuk walki, rzekomy opozycjonista. W rzeczywistości – człowiek, który według śledczych był jednym z trybików w machinie rosyjskich operacji dywersyjnych. Polski sąd zdecydował o jego aresztowaniu na trzy miesiące pod zarzutem podpalenia, sabotażu i działalności dywersyjnej. Grozi mu dożywocie.

Płonące dowody

W kwietniu 2024 r. w Warszawie doszło do pożaru w dużym sklepie z artykułami gospodarstwa domowego. Ogień strawił część budynku, a przyczyną było podpalenie. Jak wynika z ustaleń prokuratury, Sciapan K. nie tylko był obecny na miejscu zdarzenia, ale również nagrywał płonący budynek na telefonie komórkowym. Taki filmik to nie pamiątka do rodzinnego albumu – to dokumentacja operacji, która mogła być raportem dla zleceniodawców.

To jednak nie pierwszy raz, kiedy Sciapan K. znalazł się na celowniku polskich służ specjalnych. W czerwcu 2024 r. został zatrzymany przez polskie specłużby pod zarzutem działalności dywersyjnej. Tymczasowo trafił do aresztu w związku z inną sprawą – dotyczącą grupy sabotażystów działających na zlecenie rosyjskiego wywiadu.

Rosyjska układanka

Według polskich śledczych Sciapan K. nie działał sam. Był częścią inspirowanej przez Rosję grupy, która miała przeprowadzać ataki sabotażowe na terytorium Polski i innych krajów Europy Wschodniej. Schemat jest dobrze znany – chaos, destabilizacja, strach. To narzędzia, którymi Moskwa posługuje się od lat, a Polska, leżąca na geopolitycznym froncie, jest jednym z głównych celów.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski nie ma wątpliwości: Rosja prowadzi przeciw Europie wojnę hybrydową. Metody? Zabójstwa polityczne, cyberataki, sabotaż, podpalenia. Sciapan K. i jemu podobni to pionki w tej grze, której celem jest sianie zamętu i podważanie zaufania do państwa.

Hałabała