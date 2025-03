Słowacki w mroku – Komasa przerobi „Balladynę” na gotycki horror

Jan Komasa, twórca nominowanego do Oscara "Bożego Ciała", zrealizuje w konwencji gotyckiego horroru "Balladynę" wg dramatu Juliusza Słowackiego - poinformował producent Aurum Film. Reżyser podpisał ze spółką umowę zakładającą długofalową współpracę.

Jak poinformowała firma, dokument zakłada, że reżyser "będzie koncentrował się na swoich autorskich konceptach filmowych, które następnie będą rozwijane w pełne scenariusze z Aurum Film jako producentem wiodącym na wszystkich etapach powstawania każdego z tytułów".

"Pierwszym projektem tworzonym w ramach podpisanej umowy będzie nowa wersja 'Balladyny' na podstawie dramatu Juliusza Słowackiego, zrealizowana w konwencji gotyckiego horroru" - czytamy.

Według Komasy, "możliwość skupienia się na kreacji, bez presji poszukiwania optymalnych warunków do pracy, jest bezcenna". "Ta umowa zapewnia przestrzeń do kreowania filmów z pełnym zaangażowaniem i spokojem niezbędnymi do rozwijania ambitnych projektów" – stwierdził, cytowany w komunikacie.

Wspólnik Aurum Film Leszek Bodzak zwrócił uwagę, że "ewolucja myślenia o tworzeniu filmów jest nieuchronna, nie tylko na etapie produkcji, ale przede wszystkim na bardzo wczesnym etapie developmentu". "Jest to model współpracy, w ramach którego większość filmów reżysera opierać się będzie o kreatywną wizję, jednocześnie wypełniając znamiona autorskiego kina gatunkowego" - podsumował.

Jan Komasa (ur. 1981 r.) jest twórcą filmów fabularnych, dokumentalnych, seriali, reklam oraz teledysków. W latach 2001-2005 kształcił się w łódzkiej Szkole Filmowej. W trakcie studiów nakręcił etiudę "Fajnie, że jesteś", którą w 2004 r. doceniono trzecią nagrodą w sekcji Cinefondation festiwalu canneńskiego. W 2011 r. zaprezentował publiczności swoją debiutancką pełnometrażową fabułę "Sala samobójców", która zebrała 18 nagród. Zapewniła twórcy m.in. Srebrne Lwy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz Orła w kategorii odkrycie roku. W 2014 r. Komasa stworzył dokument "Powstanie Warszawskie" i głośną fabułę "Miasto 44", za którą zgarnął Paszport "Polityki". We wrześniu 2019 r. w towarzyszącym festiwalowi w Wenecji konkursie Giornate degli Autori odbyła się światowa premiera "Bożego Ciała", które w kolejnych miesiącach otrzymało 10 nagród podczas festiwalu w Gdyni i 11 Polskich Nagród Filmowych Orły. Produkcja została nominowana do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. W 2020 r. światło dzienne ujrzała "Sala samobójców. Hejter", uhonorowana nagrodą publiczności Orłów. Na ten rok zaplanowano premiery dwóch anglojęzycznych thrillerów Komasy - hollywoodzkiego "Anniversary" i brytyjsko-polskiego "Good Boy".

red./PAP