Królewska playlista Karola III – czego słucha monarcha?

W pierwszych ujęciach filmu zapowiadającego projekt "Pokój muzyczny króla" ("King’s Music Room") widzimy strażników Gwardii Królewskiej grających przed pałacem Buckingham utwór Boba Marleya "Could you be loved". Następnie pojawia się Karol III, na którego biurku znajduje się tabliczka "na żywo" ("on air"). "Właśnie tym chciałem się podzielić – piosenkami, które sprawiły mi radość" – powiedział monarcha.

"Królewski DJ", jak nazwały 76-letniego Karola III brytyjskie media, wyznał, że przez całe życie muzyka znaczy dla niego bardzo dużo.

"(Muzyka) ma niezwykłą zdolność przywoływania radosnych wspomnień z najgłębszych zakamarków naszej pamięci, pocieszania nas w chwilach smutku i przenoszenia nas w odległe miejsca. Ale być może przede wszystkim potrafi podnieść nas na duchu, tym bardziej, gdy jednoczy nas podczas świętowania. Innymi słowy, przynosi nam radość" – powiedział król.

Do tej pory ujawniono, że na playliście pojawi się reggae w wykonaniu Boba Marleya, taneczne rytmy Kylie Monogue, utwory nigeryjsko-amerykańskiego piosenkarza Davido oraz brytyjskiej artystki R&B Raye.

Pełna lista utworów, wraz z dodatkowymi komentarzami monarchy, zostanie opublikowana z okazji dnia Wspólnoty Narodów (Commonwealth Day), który przypada w drugi poniedziałek marca. Tego dnia tradycyjnie rodzina królewska gromadzi się na nabożeństwie w Opactwie Westminsterskim.

Wspólnota Narodów to międzynarodowa organizacja zrzeszająca 56 państwa, które wchodziły w skład brytyjskiego imperium. Wśród nich znajdują się m.in. Indie, Australia, Nowa Zelandia, Kanada, Jamajka, Republika Południowej Afryki. Liczba mieszkańców tych krajów to ok. 2,6 mld ludzi.

red./PAP