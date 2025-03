Marzec pełen premier: Powroty hitowych polskich seriali, mroczny "Daredevil" i oscarowy thriller

Fani polskich seriali "Krew z krwi" i "Zatoka szpiegów" mogą być zadowoleni – oba tytuły wracają z kolejnymi sezonami.

Po dekadzie przerwy na ekrany powraca kryminalna produkcja z Agatą Kuleszą w roli głównej. W trzecim sezonie "Krwi z krwi" Carmen Rota-Majewska wychodzi na wolność po siedmiu latach spędzonych w więzieniu. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda dobrze – Jan oświadcza się jej na powitalnym spotkaniu, bliscy przygotowują ciepłe powitanie, a syn Carmen, Franek, układa sobie życie z Niną. Jednak sielanka nie trwa długo. W dniu wesela Franek zostaje porwany, a Carmen musi zmierzyć się z przeszłością, która nie zamierza jej odpuścić. W obsadzie oprócz Kuleszy zobaczymy m.in. Bartłomieja Topę, Macieja Musiała, Szymona Bobrowskiego i Adama Woronowicza.

Z kolei drugi sezon "Zatoki szpiegów" przenosi widzów do czasów tuż przed atakiem III Rzeszy na ZSRR. Franz Neumann po nieudanej próbie sabotażu pancernika "Bismarck" trafia do dowództwa Kriegsmarine, gdzie ma rozpracować tożsamość zdrajcy w alianckiej siatce wywiadowczej. Jego zadanie staje się coraz bardziej ryzykowne, a sytuację komplikują intrygujące kobiety, w tym mistrzyni olimpijska i zagorzała nazistka Eva Stromberg. W obsadzie pojawią się m.in. Bartosz Gelner, Karolina Kominek, Maria Świłpa oraz Sonia Mietielica.



Nowości na platformach streamingowych

Marzec to także czas premier w streamingu. Netflix zapowiada premierę nowej południowokoreańskiej K-dramy, której akcja rozgrywa się w ośrodku badawczym zajmującym się... ziemniakami. Bohaterka, naukowczyni Kim Mi-gyeong, z pasją oddaje się badaniom, jednak jej uporządkowany świat zostaje zakłócony przez nowego prezesa – So Baek-ho. Początkowo ich współpraca jest pełna napięć, ale z czasem... zaczyna się zmieniać.

Z kolei dla fanów superbohaterów Disney+ przygotował powrót "Daredevila". Nowa odsłona serii stworzona przez Matta Cormana i Chrisa Orda ma być bezpośrednią kontynuacją hitu z 2015 roku. Twórcy zapowiadają, że klimat będzie znacznie mroczniejszy, a tytułowy bohater – bardziej brutalny niż kiedykolwiek wcześniej. Charlie Cox ponownie wcieli się w Matta Murdocka, który tym razem stanie do walki z Kingpinem. W obsadzie znaleźli się także Vincent D’Onofrio, Jon Bernthal oraz Deborah Ann Woll.

Nie zabraknie również propozycji dla fanów motoryzacji. Siódmy sezon serialu dokumentalnego o Formule 1 powróci, oferując wgląd nie tylko w rywalizację na torze, ale i życie kierowców oraz kulisy działania zespołów.

Nowości w kinach: Horror inspirowany Kingiem i oscarowy thriller

Na dużym ekranie pojawi się nowy horror twórcy "Kodu zła". Osgood Perkins tym razem zabiera widzów w mroczną opowieść o przeklętej zabawce. Bracia Hal i Bill odkrywają tajemniczą małpkę swojego ojca – od tego momentu wokół nich zaczynają dziać się makabryczne rzeczy. Po latach przeszłość znów daje o sobie znać. Film inspirowany jest opowiadaniem Stephena Kinga, który już obejrzał produkcję i określił ją jako "totalne szaleństwo". W rolach głównych wystąpią Theo James, Elijah Wood, Tatiana Maslany i Laura Mennell.

W marcu do kin trafi także niemiecki kandydat do Oscara – thriller, który może przypaść do gustu fanom Davida Finchera. Historia skupia się na rodzinie, w której ojciec awansuje na sędziego śledczego, a jego córki zaczynają buntować się przeciwko jego surowym zasadom. Sytuacja staje się dramatyczna, gdy z domu znika jego służbowa broń, co stawia wszystkich w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Film Mohammada Rasoulofa, nagrodzony w Cannes, to mocne kino pełne napięcia i społecznych komentarzy.

Powrót filmowej klasyki

Dobra wiadomość dla miłośników klasyki – w polskich kinach ponownie zobaczymy arcydzieło z Jane Birkin, które doczekało się odrestaurowanej wersji. To idealna okazja, by przypomnieć sobie ikonę kina na wielkim ekranie.

Marzec w świecie popkultury

Niezależnie od tego, czy czekacie na polskie seriale, hollywoodzkie hity, azjatyckie dramy czy dokumenty o sporcie, marzec zapowiada się jako miesiąc pełen emocjonujących premier. Na co najbardziej czekacie?

źródło: Wirtualna Polska