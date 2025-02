Nowy pupil w Pałacu Buckingham. Królowa Camilla przygarnęła szczeniaka

Rodzina królewska znów ma czworonożnego członka. Królowa Camilla podzieliła się radosną nowiną – w jej domu pojawił się nowy piesek o imieniu Moley. Monarchini przyznała, że szczeniak zawdzięcza swoje imię niezwykłemu podobieństwu do kreta. To szczególnie wzruszający moment dla królowej, która kilka miesięcy temu pożegnała ukochanego Jack Russell Terriera o imieniu Beth.

Król Karol III i królowa Camilla od lat znani są ze swojej miłości do zwierząt. W listopadzie ubiegłego roku para królewska musiała zmierzyć się z trudnym pożegnaniem swojego wiernego towarzysza. Beth, adoptowana w 2011 roku przez królową z organizacji Battersea Dogs and Cats Home, odeszła w wieku 13 lat po zdiagnozowaniu nieoperacyjnego nowotworu.

Już wtedy król Karol zapewnił, że ich dom nie pozostanie pusty i w odpowiednim czasie powitają nowego pupila. Okazuje się, że ten moment właśnie nadszedł. Podczas spotkania z miłośnikami zwierząt w Beaney House of Art and Knowledge w Canterbury, Camilla zdradziła, że przygarnęła kolejnego psa.

Zapytana o rasę nowego członka rodziny królewskiej, z rozbawieniem odpowiedziała, że to mieszanka różnych ras i dodała: „Wygląda jak kret!”. Tak właśnie Moley otrzymała swoje imię. Brytyjska prasa donosi, że podobnie jak jej poprzedniczka, również została adoptowana.

Miłość do zwierząt od pokoleń jest obecna w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Królowa Elżbieta II słynęła z uwielbienia dla psów rasy Welsh Corgi oraz koni, a teraz to Camilla kontynuuje tradycję, dając dom kolejnemu czworonogowi. Moley bez wątpienia wniesie wiele radości do pałacowego życia.

