Superluksusowy Maybach już po polskiej premierze

– To jest absolutnie przepiękny samochód i zrobił na mnie ogromne wrażenie – mówi agencji Newseria Anna Lucińska, aktorka, pasjonatka motoryzacji, prowadząca kanał Lucińska Shows, która poprowadziła premierową galę.

– Mercedes-Maybach to jest najwyższa klasa, czyli przede wszystkim luksus, precyzja wykonania, systemy bezpieczeństwa, bo to jest dla Mercedesa bardzo ważne. I wyjątkowy styl, którego nie da się pomylić z żadnym innym. Właśnie te szczegóły wyróżniają Maybacha i nie ma takiej możliwości, żeby go naśladować czy skopiować – mówi Dagmara Kowalska, dziennikarka Polskiego Radia Kierowców, prowadząca kanał i audycję „Bryki Dagmary”.

Pasjonatki motoryzacji również nie mogło zabraknąć na premierze najnowszego modelu tej marki w Warszawie. Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series zrobił na niej kolosalne wrażenie.

– To jest wyjątkowe, piękne, bezpieczne, przykuwające wzrok i uwagę auto, najbardziej luksusowe z luksusowych. Wyróżnia się przede wszystkim stylem, linią, klasą i elementami nadwozia, które dają nam możliwość rozróżnienia tego samochodu w tłumie innych aut na naszych ulicach. Poza tym jego wyposażenie jest na najwyższym poziomie. Materiały, z których jest wykonane, czyli prawdziwa skóra, prawdziwy karbon, to są elementy z najwyższej półki – mówi prowadząca autorską audycję „Bryki Dagmary”.

Anna Lucińska miała już okazję być na światowej premierze Mercedesa-Maybacha SL 680 w Kalifornii. Jej szczególną uwagę zwróciły przede wszystkim wysublimowane wzornictwo i szlachetne materiały.

– Zakochałam się w skórze foteli, w przepięknym kwiatowym wzorze, którego wcześniej nie było. To jest skóra Manufaktur, czyli na specjalne zamówienie. Jest megamięciutka i absolutnie przepiękna, co dodaje jeszcze klasy. Drugą rzeczą są bardzo oryginalne felgi, które nawiązują do starszych modeli, czyli trochę powrót do korzeni. Bardzo podoba mi się też monogram na masce – mówi Anna Lucińska.

Wizytówkami nowego roadstera są typowy dla marki prążkowany grill oraz ornamenty z logo Maybacha w przednim zderzaku, a także aerodynamiczne wybrzuszenia za fotelami, które na nowo definiują ikoniczne proporcje linii modelowej SL. Dagmara Kowalska zwraca uwagę nie tylko na nietuzinkowy design i luksusowe wyposażenie, ale także na wygodę, dynamikę jazdy i akustykę. Pozwalają na to zoptymalizowany pod kątem emisji hałasu układ wydechowy, rozbudowana izolacja, a także ukierunkowane na komfort zawieszenie oraz miękkie mocowania silnika.

– Jak raz wsiądziesz do maybacha, to już wiesz, że żaden inny samochód nie będzie tak wygodny. Masz wrażenie, że podróżujesz na własnej kanapie. Miałam okazję podróżować maybachem, zrobiłam nim setki kilometrów i to są takie samochody, które sprawiają, że za kierownicą nie masz prawa poczuć zmęczenia – mówi dziennikarka.

Anna Lucińska zaznacza, że w przypadku tego auta luksus idzie w parze z bezpieczeństwem.

– Ten model Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series ma w wyposażeniu wszystkie najważniejsze funkcje bezpieczeństwa. Ważne są także kamery parkowania 360, dzięki czemu widzimy samochód z każdej perspektywy i spokojnie wszędzie możemy sobie zaparkować – mówi aktorka.

Fanki motoryzacji przyznają, że kabriolet w nowej odsłonie może ponownie ożywić modę na ten typ auta. Z obserwacji Dagmary Kowalskiej wynika, że Polacy coraz bardziej przekonują się do kabrioletów. Dziennikarka nie ukrywa też, że ona sama również jest zakochana w takich modelach i czerpie niebywałą przyjemność z jazdy pod gołym niebem.

– Mam wrażenie, że kabriolety coraz częściej zdobywają nasze serca i coraz więcej luksusowych marek wraca do pomysłu, żeby mieć je w swojej ofercie. Był w sumie taki moment, myślę, że trwało to dobrych 10 lat, kiedy kabriolety kompletnie nie były w modzie, teraz jednak cieszą się one coraz większym zainteresowaniem i powodzeniem. Mało tego, one są coraz bezpieczniejsze i to się chwali – mówi Dagmara Kowalska.

– Dzięki temu, że są nawiewy na szyję, to nawet wtedy, kiedy jest naprawdę bardzo zimno, możemy tym kabrioletem jechać i nie marzniemy – wyjaśnia Anna Lucińska. – Ja jestem zakochana w kabrioletach i to właśnie z tego względu, że możemy nimi jeździć również zimą. Niestety nie miałam jeszcze szansy i możliwości, żeby wsiąść za kierownicę i się przejechać tym modelem, ale mam już ten samochód zamówiony w parku prasowym i będę go testować, więc zapraszam na kanał Lucińska Shows, gdzie będzie można taki test zobaczyć.

Ceny Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series zaczynają się od 1 285 000 zł. Superluksusowe modele sygnowane podwójnym M są niezwykle cenione przez polskich klientów, na co wskazują wyniki sprzedaży. W ubiegłym roku Polska była drugim rynkiem zbytu w Europie po Niemczech zarówno dla marki Mercedes-Maybach, jak i dla lidera gamy – Klasy S.

Newseria/red

krasnal.info