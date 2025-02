Spadkobiercy Michaela Jacksona blokują sprzedaż niepublikowanych nagrań

Dom aukcyjny Gotta Have Rock and Roll z New Jersey zorganizował internetową licytację pamiątek po nieżyjącym „Królu Popu”. Wśród oferowanych przedmiotów znalazły się kasety magnetofonowe zawierające nigdy niepublikowane i nieedytowane nagrania utworów Jacksona. Spadkobiercy legendarnego piosenkarza usiłują powstrzymać placówkę przed sprzedażą kaset, które – jak podkreślają – stanowią jedynie kopie oryginalnych materiałów. „To smutna próba wprowadzenia opinii publicznej w błąd” – komentują przedstawiciele Michael Jackson Estate.

W środę rozpoczęła się internetowa aukcja pamiątek po najsłynniejszych artystach w historii muzyki popularnej, zorganizowana przez mieszczący się w New Jersey dom aukcyjny Gotta Have Rock and Roll. Uczestnicy mogą licytować przedmioty należące do Prince’a, Boba Dylana, Elvisa Presleya i Michaela Jacksona. Wśród cennych memorabiliów znalazły się m.in. podpisana przez „Króla Popu” płyta „Thriller” oraz czarne rękawiczki, które artysta nosił podczas występów w ramach trasy koncertowej „BAD” z 1988 roku.

Do kupienia są również trzy kasety magnetofonowe, na których znajdują się nigdy niepublikowane i nieedytowane nagrania utworów Jacksona, takich jak „7 Digits”, „All The Truth You Need” czy „Don’t Believe It”. „Fani łakną nowej muzyki, dlatego te taśmy wzbudzają ogromne zainteresowanie. Mamy nadzieję, że trafią one do kolekcjonera, który doceni to niesamowite znalezisko” – zaznaczył w rozmowie z brytyjską gazetą „Daily Mail” dyrektor generalny domu aukcyjnego Dylan Kosinski.

Zablokować aukcję usiłują tymczasem spadkobiercy słynnego piosenkarza. Jak podkreślili w oświadczeniu przekazanym serwisowi TMZ, wspomniane kasety stanowią jedynie kopie oryginalnych materiałów Jacksona. „To smutna próba wprowadzenia opinii publicznej w błąd” – skwitowali przedstawiciele Michael Jackson Estate. „To, co sprzedajemy, nie posiada żadnych praw autorskich, a co za tym idzie nie może być powielane i dystrybuowane przez nabywcę. Należy potraktować kasety jako artefakt” – zastrzega Kosinski. Cena wywoławcza kaset wynosi 85 tys. dolarów. Placówka prognozuje, że zostaną sprzedane za nawet 200 tys. dolarów.

red./PAP