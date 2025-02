Marta Nawrocka wkracza do świata mediów społecznościowych!

Marta Nawrocka, żona popieranego przez PiS kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego, włączyła się w kampanię wyborczą męża i zadebiutowała w poniedziałek w mediach społecznościowych.

"Nie wyobrażam sobie, by nie wspierać mojego męża w tej ważnej drodze. Na czas kampanii wyborczej zawiesiłam swoje życie zawodowe, zatem bez wątpienia Karol i Państwo możecie na mnie liczyć" - napisała Nawrocka na swoim oficjalnym koncie na Instagramie. "Oczywiście w tym czasie chciałabym poznać Was, ale też mam nadzieję, że Wy poznacie mnie. Do zobaczenia" - dodała.

O debiucie żony w mediach społecznościowych poinformował też Nawrocki na platformie X. "Oficjalny debiut mojej żony Marty w mediach społecznościowych" - napisał.

W połowie stycznia Nawrocki poinformował, że na czas kampanii wyborczej, tj. od 15 stycznia do 18 maja, będzie przebywał na urlopie. Pod koniec stycznia zapowiedział, że "wprowadza nową jakość do polskiej polityki" jako obywatelski kandydat na prezydenta i także jego małżonka weźmie urlop, by wesprzeć go w kampanii wyborczej.

Podczas weekendowych spotkań z wyborcami kandydatowi KO na prezydenta Rafałowi Trzaskowskiemu także towarzyszyła małżonka, Małgorzata Trzaskowska.

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, a ich ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 1 czerwca. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała dotąd łącznie 14 komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta.



Źródło: PAP