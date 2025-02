Wraca zainteresowanie czytelnictwem wśród dzieci

Była modelka przekonuje, że czas spędzony wspólnie z dziećmi przy książce na pewno zaprocentuje w przyszłości. Ważne jest nie tylko czytanie maluchom, ale także zachęcanie ich do tego, by w kolejnych latach nie smartfon czy tablet, ale książka była ich najlepszym przyjacielem. W obliczu rozwoju nowoczesnych technologii Karolina Malinowska dostrzega ich potencjał w promowaniu czytelnictwa. Umożliwiają one na przykład tworzenie spersonalizowanych publikacji skrojonych na miarę naszych potrzeb.

– Jeżeli chodzi o statystyki dotyczące czytelnictwa w Polsce, to one nie są specjalnie optymistyczne. Statystyczny Polak w grudniu ubiegłego roku przeczytał mniej więcej 0,6 książki, ale mam wrażenie, że czytelnictwo wraca i w fantastyczny sposób potrafi jednoczyć pokolenia. Bardzo się z tego cieszę, bo wspólne spędzanie czasu właśnie na czytaniu książek z dziećmi nie tylko rozwija wyobraźnię u najmłodszych i uczy ich różnych rzeczy, ale też przede wszystkim rozwija więzi rodzinne – mówi agencji Newseria Karolina Malinowska.

Była modelka zaznacza, że wspólne czytanie pomaga budować relacje międzypokoleniowe, pozwala się lepiej poznać, zrozumieć i podsuwa tematy do rozmów. Poza tym książki to nie tylko źródło rozrywki, ale także skarbnice wiedzy z wielu dziedzin, dzięki którym zarówno dzieci, jak i dorośli mogą poszerzać swoje zainteresowania. Historie opisane w książkach kształtują ich spojrzenie na świat, uwrażliwiają na wiele rzeczy i poprawiają sposób komunikowania się.

– Aby poprawić statystyki, wystarczy od małego uczyć, że książka jest czymś, co nas przenosi w świat wyobraźni, bo nic tak pięknie naszej wyobraźni nie rozpala jak właśnie historie, które słyszymy, które czytamy. Książka to też taki czas, który mamy tylko i wyłącznie dla siebie, więc pomaga nam ona rozbudować nasz intymny świat. Książka może być także przyjacielem albo lustrem, w którym możemy czasami znaleźć odbicie swoich historii. Czytanie także bardzo pomaga, jeżeli chodzi o umiejętności szkolne. Dzieci, które czytają książki, robią znacznie mniej błędów ortograficznych – mówi.

Karolina Malinowska zdradza, że specjalne miejsce w jej sercu jako czytelniczki z wieloletnim stażem zajmuje książka, którą właśnie zachwyciła się w dzieciństwie.

– Teraz mam czterdzieści parę lat, ale do dzisiaj pamiętam, jak wyglądała książka z baśniami Hansa Christiana Andersena, jak wyglądała jej okładka, bo często właśnie fantastyczne ilustracje są siłą napędową i tym, co później też pamiętamy oprócz całej fabuły, historii. To jest też główną siłą do tego, żeby namówić malucha czy też starsze dziecko do tego, żeby usiadło i tę książkę przejrzało, przeczytało – mówi.

Była modelka podkreśla też znaczenie bajkoterapii, która polega na wykorzystywaniu bajek i baśni w celach terapeutycznych, edukacyjnych czy relaksacyjnych.

– Czasami dzieciaki nie potrafią radzić sobie z różnymi emocjami. I te wszystkie bajki terapeutyczne pełnią właśnie taką funkcję, która może nam pomóc odnaleźć się w dzisiejszym świecie pełnym ciągłych zmian, różnych dylematów, ale też radości, które czasami nie do końca umiemy sobie sami uporządkować w głowie – mówi.

Karolina Malinowska sama dużo czyta, ale też zachęca do tego innych. Jako ambasadorka kampanii Amazon dotyczącej bajkoterapii i promowania czytelnictwa wykorzystuje do tego różne metody.

– Czytelnictwo zdecydowanie wymaga tego, żeby je podpromować, myślę, że nie tylko w Polsce, ale ogólnie na świecie. I z pomocą przychodzą nam nie tylko tradycyjne książki w wersji papierowej, ale też nowoczesne technologie, które mogą w fajny, ciekawy sposób zachęcać młodych ludzi do tego, żeby zaprzyjaźnić się z książką – mówi.

Jej zdaniem w dzisiejszych czasach nowe technologie umożliwiają promowanie czytelnictwa w niezwykle atrakcyjny sposób. Karolina Malinowska zachęca chociażby do wspólnego tworzenia cyfrowych książek. Nie brakuje bowiem programów, które dzięki szablonom i motywom ułatwiają tworzenie atrakcyjnych wizualnie publikacji z multimediami. Aby stworzyć niepowtarzalny wygląd swojej książki, można wybierać spośród różnych czcionek, kolorów i motywów.

– Nowoczesne technologie i czytelnictwo dzisiaj zdecydowanie idą w parze. Bez problemu możemy znaleźć różne programy, które pozwolą nam tworzyć spersonalizowane książki, gdzie na przykład głównym bohaterem będzie nasze dziecko. To jest fantastyczna rozrywka, bo możemy brać udział nie tylko w tworzeniu historii, ale też ilustracji. Książka w formie cyfrowej może być chociażby ilustrowana rysunkami naszych dzieci. Dzięki temu zyskujemy coś, czego w dzisiejszym świecie szukamy, także jako dorośli, czyli personalizację. I mamy produkt, który jest skierowany zdecydowanie do danej osoby, odpowiadający na jej potrzeby – mówi.

Modelka zauważa, że wielbiciele papierowych wersji pokochali również elektroniczne czytniki, które są w stanie pomieścić tysiące ulubionych pozycji i dają duży komfort użytkowania. Modele z regulowanym podświetleniem umożliwiają bowiem wygodne czytanie zarówno w świetle dziennym, jak i w mroku. Można też wybrać opcję realistycznego przewracania stron z charakterystycznym dźwiękiem papieru. Co więcej, korzystanie z takich urządzeń pomaga zadbać o planetę.

– Na przykład za pomocą urządzeń elektronicznych jesteśmy w stanie dopasować książkę do tego, jak dobry mamy wzrok czy jak dużej czcionki potrzebujemy. To jest niewiarygodne, że takie małe urządzenie, jakim jest Kindle, potrafi w sobie zmieścić 50 tys. książek. Dzięki temu nie musimy szykować miejsca na półkach, a możemy przyczynić się do tego, że nasze środowisko będzie w lepszej kondycji, bo po prostu nie będziemy wycinać tylu drzew – dodaje.

Karolina Malinowska mówiła o roli czytelnictwa podczas otwarcia STEM Kindloteki w Warszawie. To pierwsza tego typu w stolicy i 106. w kraju nowoczesna przestrzeń edukacyjna dla dzieci i młodzieży. STEM Kindloteka to inicjatywa realizowana przez Amazon we współpracy ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog, której celem jest promowanie czytelnictwa oraz edukacji w obszarze STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Dzięki Amazon Kindlotekom już 500 tys. najmłodszych zyskało dostęp do nauki w obszarze STEM. W Warszawskim Laboratorium Innowacji Społecznych „Synergia” przy ul. Markowskiej 16 dzieci w wieku 7–15 lat mogą bezpłatnie uczestniczyć w warsztatach z zakresu technologii. Zapisy są realizowane za pośrednictwem profilu Facebook „Synergii”.

Newseria/red.

