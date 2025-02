Wkrótce album Eltona Johna i Brandi Carlile. Kiedy premiera?

„Who Believes In Angels?” - taki tytuł będzie nosił album Eltona Johna i Brandi Carlile, który ujrzy światło dzienne 4 kwietnia. Artyści podzielili się już z fanami singlem, który promuje ten krążek. "To jest dla mnie nowy początek, to start mojej kariery w wersji 2.0" - Brytyjczyk mówi o tym projekcie.

„Kiedy się poznaliśmy, zakochałem się w niej i od razu nawiązaliśmy kontakt. To było prawdziwe połączenie: emocjonalnie i muzycznie. To jedna z największych przyjaźni w moim życiu” – pisał Elton John o Brandi Carlilie w liście, który wysłał w ostatnich dniach do swoich najbardziej zagorzałych fanów, a w którym zapowiedział premierę ich płyty. 43-letnia Carlile jest amerykańską wokalistką, autorką tekstów i piosenek, laureatką 11 nagród Grammy, działającą na pograniczu wielu gatunków muzycznych. Z ogłoszeniem konkretnej daty premiery ich albumu nie zwlekali zbyt długo. W środę poinformowali, że krążek ukaże się 4 kwietnia.

Elton John i Brandi Carlile prace nad albumem rozpoczęli w październiku 2023 roku w Los Angeles. W ciągu zaledwie 20 dni napisali i nagrali cały materiał przy wsparciu światowej klasy muzyków – Chada Smitha, Pino Palladino i Josha Klinghoffera. Autorami tekstów są pracujący z Johnem od dekad Berni Taupin, jak równiez sama Carlile. Wytwórnia Universal, opisując album, stwierdza, że "mamy tutaj ballady, surowego rock’n’rolla, pop i amerykańskie brzmienia country, które łączą się z syntezatorową psychodelią".

„To był jeden z najtrudniejszych do nagrania albumów w mojej karierze, ale jednocześnie jedno z największych muzycznych doświadczeń w życiu. Dał mi poczucie, że mogę iść dalej. "Who Believers In Angels?" to dla mnie nowy etap, otwieram nim drzwi do przyszłości. Mam za sobą wszystko co stworzyłem i to było genialne, niesamowite. Ale to jest dla mnie nowy początek. Jeśli chodzi o mnie, to start mojej kariery w wersji 2.0” – przekazał w komunikacie prasowym Elton John.

Brandi Carlile wciąż niedowierza, że stała się częścią tego niezwykłego duetu i również podkreśla, że praca nad krążkiem była dla niej wymagającym doświadczeniem. „Myślę, że wszyscy rozwijają się jako songrwriterzy pod wpływem standardów Eltona. To było niezwykle wymagające, ale jednocześnie inspirujące środowisko pracy – wszyscy rzucali swoje pomysły, wszyscy słuchali siebie nawzajem. To naprawdę przypominało rodzinę. Świat jest teraz dzikim miejscem. Trudno znaleźć spokój i poczucie satysfakcji. Poszukiwanie radości i euforii to wręcz radykalne ruchy. I właśnie to reprezentuje dla mnie ten album” – przekazała w komunikacie.

Całemu procesowi towarzyszyły kamery, które John po raz pierwszy wpuścił do studia nagrań. Dokumentujące proces pisania i nagrywania materiału kamery zarejestrowały setki godzin materiału. Szczery materiał daje fanom bezprecedensowy wgląd w intensywny proces twórczy Eltona, Brandi i reszty zespołu.

Płytę, na której znalazło się w sumie 10 piosenek, promuje dostępny już singiel „Who Believes In Angels?”. Na krążku znajdzie się także nominowany do Oscara utwór „Never Too Late”, stworzony specjalnie z myślą o identycznie zatytułowanym filmie dokumentalnym Disney+. (PAP Life)

mdn/ ag/ pap/