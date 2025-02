Wikingowie w Szczecinie! Treningi przed epicką bitwą na Wolinie

Gdybyście spacerując po Szczecinie, natknęli się na grupę wikingów ćwiczących walkę toporami i tarczami, nie bójcie się – to nie najazd, a jedynie przygotowania do największej bitwy wikingów na świecie!

Przeszło stu wikingów z Polski, Niemiec, Anglii, Szwecji, Danii przyjedzie do Szczecina, by wziąć udział w odbywających się międzynarodowych ćwiczeniach, przygotowujących do największej bitwy wikingów, która odbywa się w sierpniu na wyspie Wolin.

Licząca przeszło tysiąc osób na czterech kontynentach Armia Jomsborga to największa na świecie organizacja współczesnych wikingów i Słowian.



red./PAP