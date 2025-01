Christopher Nolan przenosi się na Sycylię! Jego nowy film zapowiada się spektakularnie

Już za około dwa miesiące rozpoczną się zdjęcia do nowego filmu Christophera Nolana, zatytułowanego „The Odyssey” i zainspirowanego „Odyseją” Homera. Część filmu ma powstać w regionie Sycylia, a konkretniej na nazywanej „Kozią”, wyspie Favignana. Według uczonych to właśnie również na niej wylądował Odyseusz w trakcie swojej tułaczki około VIII wieku przed naszą erą.

Jak informuje portal Variety, na wyspie Favignana, położonej po zachodniej stronie Sycylii, mają rozpocząć się za dwa miesiące zdjęcia do adaptacji „Odysei” reżyserowanej przez Christophera Nolana. To właśnie na niej Odyseusz pojawił się w trakcie powrotu z wojny trojańskiej razem ze swoją załogą, by uzupełnić pożywienie i spędzić trochę czasu przy pieczonej kozinie.

Jak przystało na dzieło Nolana, adaptacja „Odysei” ma zostać nakręcona przy użyciu kamer IMAX. Ekipa filmowa zamierza odwiedzić również kilka innych sycylijskich miejsc, jednak większość akcji ma rozgrywać się właśnie na Favignanie. Oprócz tego filmowcy mają zawitać także do Maroka i Wielkiej Brytanii.

Produkcją „The Odyssey” zajmie się należąca do Nolana i jego żony Emmy firma produkcyjna Syncopy. Zdjęcia we Włoszech nadzorować będzie miejscowa firma Wildside, która ostatnio pracowała przy „Konklawe” Edwarda Bergera. Informacje podane przez Variety nie zostały jeszcze potwierdzone przez studio Universal, dla którego powstaje ekranizacja dzieła Homera.

„Odyseja” opowiada o trwającym 10 lat powrocie do domu z wojny trojańskiej króla Itaki, Odyseusza. W obsadzie filmu wystąpią Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson i Charlize Theron. Nie wiadomo jeszcze, w jakie role się wcielą.

red./PAP