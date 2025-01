Mel Gibson triumfuje – jego nowa produkcja rządzi w amerykańskich kinach

Kiepskiego początku roku w północnoamerykańskich kinach nie zmienił miniony weekend wypadając równie blado, co wcześniejsze weekendy. Do prowadzenia w box-office wystarczyło 12 milionów dolarów. Tyle zarobił najnowszy thriller w reżyserii Mela Gibsona zatytułowany „3000 metrów nad ziemią”.

Na pierwszy rzut oka nadeszły dobre czasy dla Mela Gibsona, który w ostatnich latach miał za sprawą swoich poglądów opinię osoby niepożądanej w Hollywood. Twórca „Braveheart – Waleczne serce” nie tak dawno temu został namaszczony przez nowego prezydenta USA, Donalda Trumpa, mianem ambasadora Hollywoodu. Teraz zaś może cieszyć się pierwszym miejscem w północnoamerykańskim box-office za sprawą wyreżyserowanego przez niego thrillera „3000 metrów nad ziemią” z Markiem Wahlbergiem w roli głównej.

Gorzej wygląda sytuacja Mela Gibsona, jeśli chodzi o recenzje. Obecnie na portalu Rotten Tomatoes zaledwie 21 proc. jest pozytywnych, co jest bardzo złym wynikiem. Lepiej wygląda to, jeśli chodzi o opinie widzów, bo tych pozytywnych jest 63 proc. Nie idzie to jednak w parze z tłumnym odwiedzaniem kin. 12 milionów dolarów zarobione przez „3000 metrów nad ziemią” nie jest porywającym wynikiem zarówno jak dla lidera box-office’u, jak i filmu, którego budżet wyniósł 25 milionów.

Jak podsumowuje portal Box Office Mojo, drugie miejsce zestawienia przypadło w udziale filmowi „Mufasa: Król Lew”, który grany jest już od sześciu tygodni. To również świadczy o kolejnym słabym weekendzie, z jakim mierzą się amerykańskie kina. Prequel „Króla Lwa” zarobił 8,7 miliona dolarów i po słabym debiucie, teraz na jego koncie są już 626 miliony zarobione w kinach na całym świecie.

Inna premiera weekendu, wyreżyserowany przez Stevena Soderberga horror „Presence” zadebiutował dopiero na szóstym miejscu, a jeszcze dalej, bo na 11. miejscu znalazł się dramat „Brave the Dark” twórców „Sound of Freedom. Dźwięk wolności”. Pierwszą piątkę uzupełniają komedia „One of Them Days” (8 milionów), „Sonic 3: Szybki jak błyskawica” (5,5 miliona) oraz animowana „Vaiana 2” (4,1 miliona). Nie udało się natomiast odbić od dna horrorowi „Wolf Man”, który już na pewno nie powtórzy sukcesu poprzedniego filmu Leigh Whannella – „Niewidzialnego człowieka”.



red./PAP