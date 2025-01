Zbrodnia w Nairobi. Szczątki żony w plecaku 29-latka

We wczesnych godzinach porannych uwagę kenijskich funkcjonariuszy zwrócił młody mężczyzna, którego plecak wyglądał na wyjątkowo wypchany i ciężki. Postanowili go skontrolować, a to, co ujrzeli wewnątrz, przyprawiło ich o dreszcze. Jak donosi niemiecki „Bild”, w plecaku znajdowały się fragmenty ludzkiego ciała.

Podczas przesłuchania zatrzymany, 29-letni mężczyzna, wyznał, że szczątki należą do jego 19-letniej żony. Policja niezwłocznie udała się do mieszkania, które mężczyzna dzielił z ofiarą. W domu odkryto kolejne przerażające dowody. Pod łóżkiem znajdowały się inne fragmenty ciała, a zakrwawiona podłoga oraz znaleziony nóż wskazywały na brutalność dokonanej zbrodni.

Policjanci poinformowali, że wciąż nie odnaleziono wszystkich części ciała kobiety. Mężczyźnie postawiono zarzut morderstwa, a sąd w Nairobi zdecydował o umieszczeniu go w trzech tygodniach aresztu śledczego.

Źródło: Bild/o2.pl