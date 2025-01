Agresja w telewizji szkodzi dzieciom. Najbardziej narażeni chłopcy

Naukowcy z Uniwersytetu w Montrealu sprawdzili długoterminowe związki ekspozycji w dzieciństwie na treści pełne przemocy z późniejszymi antyspołecznymi zachowaniami w okresie nastoletnim - ponad dekadę później.

"Chociaż wcześniejsze dowody wskazywały na natychmiastowy wpływ naśladowania i nagradzania przemocy na agresywne zachowania u czteroletnich dzieci, niewiele badań dotyczyło długoterminowego ryzyka związanego z zachowaniami antyspołecznymi. Zbadaliśmy takie ryzyko w okresie średniego wieku dojrzewania" – wyjaśniła prof. Linda Pagani, autorka publikacji, która ukazała się w piśmie "International Journal of Environmental Research and Public Health".

"Idealnym rozwiązaniem było zbadanie tego zagadnienia u typowo rozwijających się dzieci z rodzin klasy średniej, ponieważ jako populacja mają one najmniejsze szanse na angażowanie się w agresję i zachowania szkodliwe dla innych" – dodaje.

Prof. Pagani i jej zespół przeanalizowali dane dotyczące 963 dziewcząt i 982 chłopców urodzonych w latach 1997-1998, uczestniczących w Quebec Longitudinal Study of Child Development.

Rodzice zgłaszali częstotliwość ekspozycji ich dzieci na treści pełne przemocy w telewizji, gdy miały 3,5 oraz 4,5 roku. Następnie chłopcy i dziewczęta sami informowali o różnych aspektach ewentualnych, własnych antyspołecznych zachowań w wieku 15 lat.

Badanie definiowało przemoc na ekranie jako wszystko, co „charakteryzuje się agresją fizyczną, werbalną oraz relacyjną, przedstawiając sytuacje, które celowo próbują wyrządzić krzywdę innym lub faktycznie to robią”.

Naukowcy podkreślają, że dzieci są przyciągane przez dynamiczne, stymulujące treści pełne przemocy, które często ukazują atrakcyjne postacie, takie jak superbohaterowie, popełniający agresywne czyny i za nie nagradzani. Badacze uwzględnili także alternatywne czynniki związane z dziećmi i ich rodzinami, które mogłyby wpłynąć wyniki.

Przemoc w telewizji najbardziej szkodziła chłopcom. W wieku 15 lat, przedszkolna ekspozycja na nią miała u chłopców związek z późniejszymi antyspołecznymi zachowaniami. Mowa o takich zjawiskach, jak uderzanie lub bicie innych osób w celu uzyskania czegoś czy kradzież z jakiegoś powodu lub bez niego. Pojawiały się także groźby, obelgi oraz zaangażowanie w bójki gangów, nawet użycie broni.

"Nasze badanie dostarcza przekonujących dowodów na to, że wczesna ekspozycja na przemoc w mediach - oglądana w okresie dzieciństwa, może mieć poważne, długotrwałe konsekwencje, szczególnie u chłopców. Podkreśla to pilną potrzebę działań z zakresu zdrowia publicznego, w tym kampanii informacyjnych skierowanych do rodziców i społeczności, które pomogą w uświadomieniu o długoterminowych ryzykach oraz umożliwią podejmowanie świadomych wyborów dotyczących ekspozycji małych dzieci na treści wideo" – podkreśla prof. Pagani.

"Rodzice i cała społeczność mogą odegrać kluczową rolę w ograniczaniu przyszłych problemów poprzez staranne unikanie ekspozycji małych dzieci na przemoc w mediach" – podsumowują autorzy badania. (PAP)

Marek Matacz

