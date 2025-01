Złote Maliny 2025: Bezlitosne nominacje ujawnione!

Jak co roku, tuż przed ogłoszeniem nominacji do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej poznaliśmy nazwiska twórców i wykonawców, którzy wbrew swojej woli powalczą o anty-Oscary. Najwięcej nominacji do Złotych Malin otrzymał sequel „Jokera”, a wśród „uhonorowanych” znaleźli się także m.in. Dakota Johnson, Bryce Dallas Howard oraz Francis Ford Coppola.